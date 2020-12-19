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19 Aralık 2020 Cumartesi 01:56 | Son Güncelleme:

1100 yıllık Viking taşı yeniden bulundu

1100 yıllık Viking taşı yeniden bulundu

İsveçli arkeologlar, 10. yüzyıldan kalma ve Viking döneminin en önemli arkeolojik kalıntılarından biri olarak kabul edilen sekiz parçalı Hunnestad anıtının parçası olan değerli bir runik taşın, ülkeninin güneyindeki Ystad kasabasında bulunduğunu açıkladı.

Taş, Hunnestadsån Nehri’nde yapılan kanalizasyon çalışmaları esnasında keşfedildi. Bilim insanları kaya üzerine yazı yazılmasıyla oluşturulan runik taşları Vikinglerin fethettikleri yerlere 4 ila 12. yüzyıl arasında diktiğini açıkladı. Arkeologlar, Hunnestad’ın 18. yüzyılın başlarında keşfedildiğini ve bir süre sonra ortadan kaybolduğunu söyledi. 

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