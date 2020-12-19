1100 yıllık Viking taşı yeniden bulundu

Taş, Hunnestadsån Nehri’nde yapılan kanalizasyon çalışmaları esnasında keşfedildi. Bilim insanları kaya üzerine yazı yazılmasıyla oluşturulan runik taşları Vikinglerin fethettikleri yerlere 4 ila 12. yüzyıl arasında diktiğini açıkladı. Arkeologlar, Hunnestad’ın 18. yüzyılın başlarında keşfedildiğini ve bir süre sonra ortadan kaybolduğunu söyledi.