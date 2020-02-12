11 kişiye bulaştırdı kendisi kurtuldu 

Çin’de yeni tip koronavirüs zatürreesi (NCP) salgını nedeniyle can kaybı 1017, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638’e yükseldi. Son 24 saatte salgın dolayısıyla 108 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 478 yeni vakanın tespit edildiği aktarılırken, Çin’in insan sağlığını tehdit eden yemek pişirme teknikleri yeniden mercek altına alındı. İngiltere’nin Sussex kentinde yaşayan Steve Walsh (53) isimli bir işadamının geçen ay Singapur’daki bir konferansta virüsü kaptığı ve ardından Fransız Alpleri’ndeki tatili ve geri dönüşünde en az 11 kişiye hastalığı bulaştırdığı anlaşıldı. Kendisi 5 gün içinde hastalığı atlatan Walsh hâlâ İngiltere’deki bir hastanede karantina altında. İşadamıyla temasa geçen biri doktor, 3’ü erkek biri kadın 4 kişinin daha virüs nedeniyle karantina altına alındığı bildirildi.

OTORİTELER KORKUTTTU

Bilim insanları şubat sonunda salgının merkezi Vuhan’da 500 bin kişinin hasta olacağını öne sürdü. Dünya Sağlık Örgütü, ‘buzdağının görünen kısmında’ olabileceğimizi söylerken Hong Kong’daki Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı virüsün dünya nüfusunun yüzde 60’ını etkileyebileceği şeklinde korkutan bir açıklama yaptı.

Koronovirüsün yeni ismi: Covid-19

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) “Covid-19” adının verildiğini duyurdu. Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.