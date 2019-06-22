10 yaşında 914 metrelik zirvede!

Kaliforniya’da yaşayan 10 yaşındaki Selah Shneiter, Yosemite Ulusal Parkı’ndaki 914 metrelik dikey kaya oluşumu olan El Capitan’a tırmandı. Tırmanışı dağcı babası Mike ile 5 günde tamamlayan Selah, 12 Haziran’da zirveye ulaşarak El Capitan kayalığına tırmanan en genç kişi oldu. Babasının çektiği videoda, Selah “The Nose” (Burun) olarak bilinen zirvede şaşkına dönmüş bir şekilde otururken görülüyor. “Bunu yaptığıma inanamıyorum” diyen Selah gözyaşlarını tutamıyor.

1 YIL HAZIRLANDIM

Bunun kızının “ilk mutluluk gözyaşları” olduğunu söyleyen baba Mike, Selah’ın yolculuk boyunca olumlu bir tutum sergilediğini belirterek şunları söyledi: “5 günlük uzun bir yolculuğun ardından yorgun düşmüştük ve kamp yapıyorduk. Ama o sanki hiçbir şey olmamış gibi küçük bir çocuk edasıyla etrafı keşfetmeyi istedi.” Tırmanış için 1 yıl boyunca hazırlık yapan Selah ise, “Her şey zordu. Tırmanırken sinirli ve yorgun hissettiğim, cildimin güneşten yandığı anlarda tepemin attığı oldu. Ama zirvede dünyanın uzağında olmak harikaydı” dedi. Küçük kız, “Mottomuz şuydu: ‘Bir fili nasıl yersiniz? Küçük ısırıklarla.’ Her gün aşama aşama küçük adımlarla ilerledik” dedi.