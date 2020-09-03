Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Yunanistan Gemicilik Bakanı Yannis Plakiotakis'in bu yıl içinde 10 binden fazla göçmen ve sığınmacıyı denizde geri ittiklerini belirtmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Jahnz, Yunan makamlarının hukuka uygun hareket etmesini beklediklerini söyledi.

AA'da yer alan habere göre, dış sınırların korunmasının AB kanunları dahilinde üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Jahnz, "Bu da demek oluyor ki uygulanan her tedbir orantılı, temel haklarla ve AB'nin sığınma yasalarıyla uyumlu olmalı." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırlarda, sadece Yunanistan'ı değil AB'nin tümünü ilgilendiren "karmaşık ve zor bir durum" olduğunu dile getiren Jahnz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda Yunan makamlarının hukuka uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz. Geri itme gibi bir yasa ihlali durumunda ulusal makamların gerçeklerin ortaya çıkarılması için soruşturma yapmasını, herhangi bir kanuna aykırılığın da takip edilmesini bekleriz."