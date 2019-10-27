1 milyon Joker, gelir eşitsizliği için sokakta

Şili’nin tarihindeki en büyük gösterisi” adı verilen gösterilerde, başkent Santiago’da İtalya Meydanı’nı dolduran yüz binlerce kişi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini, ülkedeki hayat pahalılığını ve sağlık hizmetlerini protesto etti. Yerel basın, gösterilere 1 milyona yakın kişinin katıldığını açıkladı. Santiago Valisi Karla Rubilar, günlerce süren protestoların ‘tarihi olduğunu’ söyledi. Twitter mesajında Rubilar, ülke nüfusunun yüzde 5’ine denk gelen yaklaşık bir milyon kişinin ‘Yeni bir Şili hayalini temsil ettiklerini’ söyledi. Göstericilerin joker kostümüyle eylemlere katılması dikkat çekti.

Metroya zamla başladı

Şili’de başkent Santiago’nun en önemli ulaşım aracı metroya, geçen hafta, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı metroda “turnikeden atlama” şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

19 ölü, 500 yaralı

Ülkeye yayılan gösterilerde, yağmalama ve kundaklama olayları yaşanmış, 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan “acil durum” ve “sokağa çıkma yasağı” ilan edilmişti. Gösterilerde 19 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi yaralanmış, 2 bin 600’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.