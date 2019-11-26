Almanya'daki 1 milyar avroluk soygunun görüntüleri ortaya çıktı

Yerel televizyon kanalı MDR tarafından yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde siyah giyinmiş iki kişi Grünes Gewölbe müzesinin sergi salonuna dalarak balta gibi görünen bir aletin yardımıyla eserlerin sergilendiği bölümlerin camlarını kırarken görülüyor. Küçük bir pencereden müzeye girdiği sanılan hırsızlarından biri durmaksızın cama darbeler indiriyor.

Elektriğin olmadığı bu anlarda hırsızların fener yardımıyla ortalığı aydınlattığı fark ediliyor.

Bild gazetesi müzenin elektriğinin hırsızlar girmeden önce çıkarılan bir yangınla sabote edildiğini belirtmişti. Müzeye elektrik sağlayan şirket de bunu doğruladı ancak iki olay arasında ilişki olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Soygunun sadece birkaç dakika sürdüğü belirtilirken, görgü tanıkları hırsızların Audi marka bir araçla müzeden ayrıldığını iddia etti. Dresden polisi bu aracın daha sonra yakınlardaki bir garajda yanmış bir halde bulunduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Grünes Gewölbe müzesine giren hırsızların yaklaşık 1 milyar euro'ya eş değer (yaklaşık 6 milyar 320 milyon lira) hazine ve tarihi eser çaldığı belirtiliyor.

Müzedeki eserler 1723-1730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August döneminde toplanmıştı. Müzedeki on salonda mücevher ve altın, gümüş, değerli taşlar ve diğer değerli materyallerden yapılmış 3 bin civarında eser sergileniyordu.

(Sputnik)