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Wimbledon'da para ödülü artırıldı

Wimbledon'da para ödülü artırıldı

Dünyanın en köklü ve büyük tenis turnuvalarından olan Wimbledon'da para ödülünün arttırıldığı açıklandı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da toplam para ödülü yüzde 11,8 artırıldı.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, bu yılki turnuvada dağıtılacak toplam para ödülünün yüzde 11,8 artışla 38 milyon sterline yükseltildiği kaydedildi.

Çim zeminde oynanan turnuvada erkek ve kadınlarda şampiyon olan tenisçiler ise 2,35 milyon sterlin para ödülü kazanacak.

Wimbledon Tenis Turnuvası, bu yıl 1-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

(AA)

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