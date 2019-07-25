Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6876
  • 6,3556
  • 259.453
  • 102045
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Diger Sporlar
    3. >
  3. Sabriye Şengül'den Bakan Süleyman Soylu'ya ziyaret

Sabriye Şengül'den Bakan Süleyman Soylu'ya ziyaret

Sabriye Şengül'den Bakan Süleyman Soylu'ya ziyaret

Kick boks sporcusu Sabriye Şengül, en iyi organizasyonlardan olan Bellator'da ABD ve İngiltere'de yapacağı karşılaşmalar öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Kick boks sporcusu Sabriye Şengül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Bakan Soylu, Şengül'ü yakından takip ettiğini ve Bellator'da yapacağı maçlarında başarılarının devamını dilediğini belirtti. Süleyman Soylu, Sabriye'nin her zaman yanında olduklarını, gereken her türlü desteği vereceklerini ve kadın sporcu olarak Bellator'da yurt dışında, yurt içinde başarıyla temsil etmesinden gurur duyduklarını vurguladı. 
Sabriye Şengül de en büyük hedefinin Bellator kemerini kazanmak olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu ayrıca ekim ayında Trabzon'da düzenlenecek Kick Boks gecesinde ringe çıkacak olan Sabriye Şengül'ü izlemek ve destek vermek için maça geleceğini söyledi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?
Şeyma kuyruğu! Hayranları akın etti
Ünlü manken depresyona girdi! Kendini kuaföre kapattı
Zeynep Demirel'den alkışlanacak hareket
Tolgahan Sayışman'ın 2 aylık bebeği ile olan fotoğrafına yorum yağdı
<p> Bodrum’da 5 yıldızlı bir otelde silahlı saldırı meydana geldi. Silahla toplantı salonunu basan ş

Bodrum´da 5 Yıldızlı Otelde Silahlı Saldırı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Düzce’deki selde kurtulanlar anlattı: Su iki dakikada 2,5 metre yükseldi

Karadeniz'de hareketli dakikalar... Rus tankerine el koydular