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  3. Formula 1, beş yıl daha Avustralya'da

Formula 1, beş yıl daha Avustralya'da

Formula 1, beş yıl daha Avustralya'da

Formula 1 yönetimi, Avustralya Grand Prix'sinin, 2025 yılına dek yarış takviminde yer alması konusunda anlaşmaya vardı.

Formula 1 yönetimi, 1996'dan bu yana Formula 1 yarış takviminde yer alan Melbourne Grand Prix'sinin, 2025 yılına dek gerçekleştirileceğini açıkladı.

Formula 1 İcra Kurulu Başkanı Chase Carey konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni anlaşma, daha fazla sayıda yatırımcının F1'in geleceği konusundaki uzun vadeli vizyonumuzu paylaştığının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta, İngiltere'de gerçekleştirilen Silverstone Grand Prix'sinin 2024 yılına dek yarış takvimine dahil olacağı duyurulmuştu.

Formula 1'in 70. sezonunun açılış yarışı 17 Mart 2020 tarihinde Avustralya'da Melbourne Grand Prix'sinde koşulacak. 

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