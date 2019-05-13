Eczacıbaşı VitrA, Carli Lloyd'u transfer etti

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Brezilya'da Dentil Praia takımında forma giyen 29 yaşındaki pasör kadroya katıldı.

Açıklamada, "Önümüzdeki sezon için kadromuza önemli bir oyuncuyu daha dahil ettik. Carli Lloyd'un, yeni oluşturduğumuz kadro içerisinde büyük katkılar sağlayacağını inanıyoruz." denildi.

ABD Milli Takımı'nın da formasını giyen Carli Lloyd, kariyerinde 2016 Rio Olimpiyatları üçüncülüğü ve 2018 FIVB Uluslar Ligi şampiyonluğu ile birçok önemli organizasyonda madalya sevinci yaşadı.

(İHA)