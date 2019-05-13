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  3. Eczacıbaşı VitrA, Carli Lloyd'u transfer etti

Eczacıbaşı VitrA, Carli Lloyd'u transfer etti

Eczacıbaşı VitrA, Carli Lloyd'u transfer etti

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör Carli Lloyd'u transfer etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon  Brezilya'da Dentil Praia takımında forma giyen 29 yaşındaki pasör kadroya  katıldı.

Açıklamada, "Önümüzdeki sezon için kadromuza önemli bir oyuncuyu daha  dahil ettik. Carli Lloyd'un, yeni oluşturduğumuz kadro içerisinde büyük katkılar  sağlayacağını inanıyoruz." denildi.

ABD Milli Takımı'nın da formasını giyen Carli Lloyd, kariyerinde 2016  Rio Olimpiyatları üçüncülüğü ve 2018 FIVB Uluslar Ligi şampiyonluğu ile birçok  önemli organizasyonda madalya sevinci yaşadı.

(İHA)

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