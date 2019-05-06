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  3. Bilardoda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya

Bilardoda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya

Bilardoda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya

Almanya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcular, toplam 5 madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Brandenburg eyaletinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Turnuvada madalya kazanan sporcular ve kategorileri şu şekilde:

Altın madalya:

Ömer Karakurt (Küçük masa ferdi disiplin)

Gümüş madalya:

Güzin Müjde Karakaşlı (Kadınlar)

Hemşin Spor Kulübü (Ömer Karakurt-Serdar Baş) (Küçük masa takımlar)

Denizcan Akkoca (17 Yaş Altı)

Bronz madalya:

Murat Naci Çoklu (Büyükler)

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