Bilardoda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Brandenburg eyaletinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Turnuvada madalya kazanan sporcular ve kategorileri şu şekilde:

Altın madalya:

Ömer Karakurt (Küçük masa ferdi disiplin)

Gümüş madalya:

Güzin Müjde Karakaşlı (Kadınlar)

Hemşin Spor Kulübü (Ömer Karakurt-Serdar Baş) (Küçük masa takımlar)

Denizcan Akkoca (17 Yaş Altı)

Bronz madalya:

Murat Naci Çoklu (Büyükler)