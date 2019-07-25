Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6876
  • 6,3556
  • 259.453
  • 102045
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Diger Sporlar
    3. >
  3. Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününde, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'den gelen başarı haberleri bizleri sevindiriyor. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününde, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde önümüzdeki günlerde mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?
Şeyma kuyruğu! Hayranları akın etti
Ünlü manken depresyona girdi! Kendini kuaföre kapattı
Zeynep Demirel'den alkışlanacak hareket
Tolgahan Sayışman'ın 2 aylık bebeği ile olan fotoğrafına yorum yağdı
<p> Bodrum’da 5 yıldızlı bir otelde silahlı saldırı meydana geldi. Silahla toplantı salonunu basan ş

Bodrum´da 5 Yıldızlı Otelde Silahlı Saldırı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Düzce’deki selde kurtulanlar anlattı: Su iki dakikada 2,5 metre yükseldi

Karadeniz'de hareketli dakikalar... Rus tankerine el koydular