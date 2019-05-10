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  3. 57. TBMM Koşusu Kupası sahibini buluyor

57. TBMM Koşusu Kupası sahibini buluyor

57. TBMM Koşusu Kupası sahibini buluyor

57. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu Kupası yarın sahibini bulacak.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yarın 57. kez koşulacak yarış saat 16.30'da başlayacak.

1600 metre çim pistte 4 ve yukarı yaşlı 14 safkan Arap atının start alacağı mücadelede birinci olacak ekip 820 bin TL kazanacak.

At yarışçılığının önemli koşularından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Koşusu 1959 yılından bu yana düzenleniyor.

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