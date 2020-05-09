'Yeniden Sarılırız'ın ilham kaynağı Fahrettin Koca

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Genç müzisyen Murat Çorak, salgınla mücadele günlerinde sağlık neferlerimiz için bir şarkı besteledi. “Müziğin iyileştirici gücüne inanıyorum” diyen Çorak, ‘Yeniden Sarılırız’ parçasının hikâyesini anlattı: “Şarkıyı yazarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sözleri bana ilham oldu. Bu günler sarılmanın kıymetini hepimize hatırlattı…”

Müzisyen Murat Çorak, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü şartlarda çalışan sağlık emekçileri için ‘Yeniden Sarılırız’ isimli bir şarkı seslendirdi. Sağlık çalışanlarının görüntülerinden oluşan klibi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok değeri bize hatırlatan bu şarkının hikâyesini Murat Çorak, AKŞAM Cumartesi’ye anlattı…

‘Evde kal’dığımız bu süreçte günleriniz nasıl geçiyor?

Varsın bir bahar hayatımızdan eksik olsun, belki bu baharı kaçırdık ama başka baharları da kaçırmamak için tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu aralar gelecek güzel günlerin hayaliyle müzik dinlemek ve müzik yapmak benim için kaçınılmaz oldu. Online sergi ve müzeleri izliyorum. Bol bol kitap okuyor, canlı konserleri dinliyor, araştırıyor ve mütemadiyen keşfederek geçiriyorum. Kedim Hıdır ile vakit geçiriyorum.

DOĞA İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Bir şeyin kıymetini daha iyi anlama şansınız oldu mu?

Kendi adıma birçok şeyin kıymetini anladım ve anladık diye umuyorum. Bu karantinayla birlikte doğaya ve doğada yaşayan her canlıya zorunlu da olsa kendini toparlaması, yaralarını sarması için bir fırsat vermiş olduk. ‘Yeniden Sarılırız’da bahsettiğim gibi dokunabilmenin, sarılmanın, sıcacık bir gülümsemenin ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber anladık sanırım.

‘MÜZİK İYİLEŞTİRİCİ GÜÇTÜR’

‘Yeniden Sarılırız’ın hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?

Müziğin şifa dağıtan, iyileştirici gücüne inanan biri olarak; bu salgının ulusal mücadeledeki misyonumu yerine getirmek amacıyla tüm sağlık ekiplerimize armağan etmek istedim. Aynı zamanda Sağlık Bakanımız ve ekibinin ‘evde kal’ çağrısını desteklemek amacıyla, zamanı geldiğinde tekrar sarılacağımız günlerin de sözünü vererek zihinlere yer etmekti amacım.

Sözleri yazarken size ilham veren şey neydi?

Mücadelenin en ön safında kahramanca çalışan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın paha bilmez mücadelesi benim en büyük ilham kaynağım oldu. Ayrıca bir akşam haberleri izlerken sayın bakanımızın duygu yüklü bir konuşmasına denk geldim. Baharın çok yakın olduğunu, evde kalıp hayat kurtarın dediğini anımsıyorum. Akabinde bir doktorumuzun hastalığı yendikten sonra görevine devam ettiğinin haberini okudum. Ve o an kendimi söz yazarken buldum.

TEK SEFERDE ORTAYA ÇIKTI

Ne kadar vaktinizi aldı bu parça?

Bu şarkıyı bestelerken yoğun bir duygu ve gerçeklilik hali vardı. Gitarımı elime aldım, tek seferde çalıp söyledim. Müzisyen dostlarım Erhan Ertetik ve Rustam Mahmudov’dan evlerinde enstrümanlarını çalmalarını rica ettim. Mastering için Selim Topsakal’a gönderdim. Çok kısa sürede hepimizin içine sinen bir şarkı ortaya çıktı. Klip için de sağlık ekiplerinden telefonlarıyla video çekip bize atmalarını istedik. Görüntüleri Murat Davulcu kurguladı.

SAĞLIK PERSONELLERİ KISA VİDEOLARIYLA KLİBE EŞLİK ETTİ



İŞTE O ŞARKI

Uzakta değilim / Yüreğinde hisset / Bu günler geçecek / Sabret / Senin için buradayım / Her nefesinde varım / Yorgunum ama / Ayaktayım / Yeniden sarılırız / Zamanı gelince / Isınır yer gök / Bizi görünce.

ÇOK BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU

Bakan Koca şarkınızı paylaştığında neler hissettiniz?

Şarkımız hazır olur olmaz bakanımıza gönderdik. Kısa bir süre sonra sosyal medyadan klibi yayınladı. Gözlerime inanamadım. Bakanımızın paylaşmış olması, hem çok büyük bir sürpriz oldu hem de beni çok gururlandırdı.

Şarkının mesaj neydi?

Mesajım sevgi, bir olma, bütün olma… Bu dönemlerde özellikle sevginin ne kadar güçlü bir bağ olduğunu anladığımızı düşünüyorum. Hepimizin özellikle bu mesajları içeren cümleleri duymaya bu aralar çok ihtiyacı var. Aldığımız geri dönüşlerle vermek istediğimiz mesaj adresini buldu diye düşünüyorum.

SEYİRCİ KALAMAZDIM

Sağlık çalışanlarımız için neler söylemek istersiniz?

Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk, söylenebilecek en güzel sözü söylemiş ve ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ demiş. Onların bu başarısına ve özverisine seyirci kalmak benim yaradılışıma ters olurdu.

ANNEME SARILACAĞIM!

Şarkınızın adı ‘Yeniden sarılırız’. Siz ilk kime sarılacaksınız?

İlk olarak anneme sarılıp kokusunu doya doya içime çekmek istiyorum. Onun ve babamın sağlığı için 50 gündür evlerine kadar gidip sadece uzaktan, balkondan görme şansım oluyor. Çok özledim.