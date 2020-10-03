Yeni elektrikli aracımız Suriyeli Ahmet'ten

21 yaşındaki Suriyeli öğrenci Ahmet Kaddur yıllardır ülkemizde yaşıyor ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’nde okuyor. Elektrikli araç üzerine çalışmalar yapan Kaddur, ekibiyle birlikte yarışmalara katılıyor ve bu yarışmalardan dereceyle dönüyor. Biz de kendisine ulaştık ve onu daha yakından tanıyalım istedik. Ahmet Kaddur kendisini şöyle tanıtıyor: “21 yaşındayım, Suriye Bayırbucak Türkmeniyim. İç savaş nedeniyle dokuz yıldır Türkiye’de ikamet ediyorum. Dört yıldır okulum dolayısıyla Kahramanmaraş’ta yaşıyorum. Ailem ise Hatay’ın Yayladağı ilçesinde oturuyor. Bu alana olan ilgimden dolayı Makine mühendisliği bölümünü seçtim.”

EKSİKLERİMİZİN ÜZERİNE GİTTİK

Kaddur katıldığı yarışmalarla ilgili ise şunları söylüyor: “TÜBİTAK, düzenlediği 16. Elektrikli Araç Yarışlarında her yıl olduğu gibi katılımcılarına bilgi ve cüz’i miktarda maddi yardım gerçekleştiriyor. Ve üniversitemiz 2016’dan beri bu yarışlara katılım sağlıyor. Üniversitemiz sağ olsun gereken bilgi, çalışma alanı ve ihtiyacımız olan tüm envanterleri bize sunuyor. Öte yandan 2016’dan beri Uğur Böceği isimli aracımızla yarışlara katılım sağladık. Bu araç bize altıncılık Teknik Tasarım Ödüllerini getirse de bu yıl onda gördüğümüz ve düzeltmek istediğimiz noktaların üzerine koyarak sıfırdan bir araba tasarlayıp üretmeye karar verdik. 2019 Eylül ayından beri çizimler, tasarımlar, analizler gerçekleştirdik ve 2020 Mayıs ayında çalışmalara başladık. Üç ay gibi bir süre içerisinde tamamen öğrenci yapımı olan aracımızı yürür hale getirip Kocaeli’ndeki yarışlara katıldık…”

TÜRKİYE’YE BORÇLUYUM

Kaddur Türkiye hakkındaki düşüncelerini ise şöyle özetliyor: “Bana bu imkânları sunan ve bir şeyler başarmamı sağlayan Türk devletine borcumu ödemek ve okul bitince burada kalıp Türkiye’ye hizmet etmek istiyorum.”