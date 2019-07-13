Yaz denim kombinlerle çok daha konforlu

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Sokak stilinden şık davetlere, asi tavrından sofistike ortamlara uyum sağlayan bilen ve kendimize en yakın hissettiğimiz kıyafetler hiç şüphesiz denim ürünlerdir. Peki bu yaz ne tarz denim trendleri var dediğinizi duyar gibiyim…

Sıcak yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde, hem kadın hem de erkeklerin kurtarıcısı denim ürünlerden bu sezon ön plana çıkan bir liste hazırlandı. Materyal aynı olsa da tasarımcı veya markaların belki de üzerinde tasarım dokunuşu olarak en çok çalıştığı ürünler denimler diyebiliriz. Denim ailesinden benin ilk önerim beyaz denimler. Herkesin gardırobunda ve özellikle yaz tatillerinde bulundurması gereken beyaz denimlerden erkekler için pantolon ve ceketler favorilerimden. Kadınlar için ise kısa şortlar, önden düğmeli denim elbiseler ve salopet tulumlar oldukça popüler.

ÖN PLANDAKİLER

Kesilmiş capri denimler. Bu tarz kesik ve asi görünümlü denimleri çapraz feminen saten bluzlar veya dar gömlekler ile kombinleyip, topuklu ayakkabılar ile tamamlayabilirsiniz. Cesaretli kadınlar için süper mini şortlar sadece plajlarda değil şehirde de oldukça kullanılıyor. Bu tarz kısa şortları, oversize gömleklerin üzerine kalın kemerlerle tamamlayarak kullanmanızı tavsiye ederim. Denim tulum elbiseleri konforuna düşkün olanlar çok sevecek. Bu elbiselerin içine renkli tişörtler giyip, kalın tabanlı spor ayakkabılar ile tamamlayarak renkli bir stil ortaya koyabilirsiniz.Yüksel bel retro stildeki denimler hala çok tercih ediliyor. Dikkat etmeniz gereken boyunuz kısa ise bu ürünlerde ısrarcı olmamanız. Erkekler için önerim ise yıkanmamış denim ürünler. Denim on denim (tüm kombin) kullanımlarınızda, konforlu sneakers ayakkabıları tercih edin. Denim ceketler serin yaz akşamları için çok ideal. İşlemeli, mottolu, armalı veya püsküller ile dikkat çeken modelleri kadınların enerjisine enerji katacaktır. Yukarıda beyaz denimleri şiddetle önermiştim. Özellikle kadınlarda İspanyol paça beyaz denimleri çok havalı buluyorum. Unutmadan siyah denimleri en joker olarak listeye eklemem lazım.