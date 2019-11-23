Yaşam felsefesinde değişiklik dönemi

olguilgin@gmail.com

Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Yakınlarınızla olan iletişim şeklinizi gözden geçireceğiniz durumlarla karşı karşıyasınız. Belki de üslubunuzu yumuşatmanız gerekecektir. Trafikte çok zaman geçirebilirsiniz hareketli bir tempo sizi bekliyor.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Bazılarınız için sanki ek iş olanakları olabilir. Parayla ilgili konularda yazışmalarınız mail trafiğiniz artabilir. Var olan sözleşmelerinizin vadesi dolmuş olabilir yenileyebilir yada sonlandırabilirsiniz. Ev alım satımı olabilir.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Gergin öfkeli patlamaya hazır bir bomba gibisiniz. Ama aynı zamanda bir o kadar enerjisiz hissediyorsunuz. Normal, çünkü burcunuzda bir Dolunay var. Sağlığınıza dikkat edin ve çok yorulmamaya özen gösterin bu dönem.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Zihniniz özellikle bilinçaltınız bu ara çok faal. En iyisi her türlü duygu ve düşünceyi bu ara yazmanız olacaktır. Gizli olan her türlü konu aydınlanırken sizden saklananlarda ortaya çıkacaktır.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sosyal yaşamınızda çok hareketlilik var. Arkadaşlarınızın çoklu organizasyonları kafanızı karıştırabilir. Konuşulmamış konular bu ara açılabilir siz karşınızdaki kişinin gerçek düşüncesini öğrenebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Kariyerinizle ilgili faal olacağınız bir dönemdesiniz. Bir tarafta ev ve aileyle ilgili konular diğer tarafta kariyer ve statünüz. Çalışma koşullarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu anlamda birçok yerle görüşebilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Seyahatler planlanabilir, seminer ya da eğitimler olabilir. Mesleğinizde nelerin eksik olduğunu göreceğiniz bu dönem uzmanlaşmak için kolları sıvayabilirsiniz. Yaşam felsefeniz de değişiyor. Yabancı dil eğitimi gerekebilir.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Harcamalarınız var olan borçlarınız maddi anlamda bir kriz yaratabilir. Ekonomik koşullarınızı düzeltmek için bir plan yapmalısınız. Bir şeyleri satmak isteyebilir ve var olan borçlardan böylelikle kurtulabilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

İlişkilerinizle ilgili aşırı iyimser bakış açısının aslında size karşınızdaki kişiyi iyi tanıtamadığını fark edebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin gerçek yüzlerini göreceksiniz. Bazılarıyla yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Herkesin kendiniz gibi olmadığını fark edeceksiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

İş değişikliği olabilir. Ya da birlikte çalıştığınız kişileri değiştirebilirsiniz. İş arıyorsanız işe girebilirsiniz. Uykularınızdaki düzensizlik günlük yaşamdaki temponuzu ve dolayısıyla sağlığınızı etkileyebilir. Relaks olacağınız aktiviteler yapmalısınız.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Sevgiliniz varsa onun görmediğiniz bir yönünü fark edebilirsiniz. İyi mi kötü mü siz karar verin buna. Aklınıza gelen fikirleri yazın bu dönem harika yaratıcı fikirler gelebilir sonrasında bu fikirleri ortaya çıkarabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Ev ve aile yaşamınızdaki kişilerin bu dönem agresif bir şeklide ortaya dökmesi sizi rahatsız edebilir ve bazı gerginlikler oluşabilir. Ancak bu etkiyi meslek ve kariyer yaşamınızla ilgili doğru kararları vermek için alıyorsunuz.