Yaşadıkları susuzluk, enkazdan çıkanları nasıl etkiler?

İzmir’de yaşanan deprem 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası saatler boyunca enkaz altında kalan vatandaşların bir kısmı arama, kurtarma ekiplerinin saatler süren yoğun gayretleri sonrası kurtarıldı. Her biri birer ‘mucize’ olarak yürekleri titreten bu hayata dönüş hikâyelerinin ardından en çok merak edilenlerden biri de bu kadar uzun süre susuz ve soğukta kalan depremzedelerin böbrek sağlığı açısından neler yaşayabilecekleri. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Levent Hacıhasanoğlu’na enkazdan çıkarılan depremzedelerin uzun süreli susuzluktan ne ölçüde etkilenebileceklerini sorduk.

Enkaz altında uzun saatler kalmanın vücuda tahribatı elbette ki çoktur... Saatlerce hatta günlerce susuz ve soğukta kalmanın böbreklere ve idrar yollarına etkileri ne boyuttadır?

Uzun süre susuz kalmanın böbrek yetmezliğine büyük etkisi var. Fakat deprem olayında asıl böbrek yetmezliği sebebi Crush dediğimiz yani ezilme sendromuna bağlı olarak kaslarda ezilme, kaslardan çıkan proteinlerin dolaşıma katılması ve bu şekilde böbreklerde birikmesi, böbreklerde yetmezliğe sebep olması asıl nedendir. Yoksa insan vücudu üç gün susuzluğa dayanabilir. Bu süre bazı vakalarda 8 ilâ 10 güne kadar uzayabilir.

Çocuklar ve yetişkinlerin etkilenme süreleri ve şekilleri farklı mıdır?

Çocuklarda ve yetişkinlerde etkilenme süresi çok farklı değildir. Fakat bu Crush sendromunun özellikle proteinlerinin dolaşıma katılma olayı erişkinlerde daha fazla olmaktadır. Çocuklarda çok fazla görülmemektedir.

İlk müdahalede neler önemlidir?

İlk müdahalede damar yolu açılması ve hastaya sıvı özellikle hipertonik dediğimiz sıvıların verilmesi önemlidir. Sonda takılarak idrar takibi alınması gereklidir. Eğer idrar takibi yapılmazsa sıvı ayarlaması da yapılamaz. Bu durumda ciddi sonuçlara sebep olur.

Göçük altından çıkan yaralılara neden hemen su verilmiyor?

Göçük altından çıkan yaralılara hemen su verilmemesinin sebebi de yukarıda anlattığım nedenlerden dolayıdır. Dediğim gibi sıvı takibinin de iyi yapılması çok önemlidir.

Mucize şekilde kurtulan depremzedelere bundan sonraki hayatlarında nelere dikkat etmeliler? Neler önerirsiniz?

Kurtulan depremzedelerin bundan sonraki hayatlarında böbrek fonksiyonlarının düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Belli periyodlarda nefrolog kontrolünden geçmeleri şarttır. Onun dışında psikolojik destek de çok önemlidir.