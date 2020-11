Vizyondakiler / Zombi türüne minimal bir bakış…

Gece Dünyayı Yuttuğunda



Dominique Rocher’nin yönetmen koltuğunda oturduğu The Night Eats the World, klasik zombi aksiyonundan uzak durarak, bir salgının içerisinde müzikle ayakta kalmaya çalışan bir adamın varoluş deneyimi etrafında minimal bir öykü sunuyor. Başrolündeki Anders Danielsen Lie’nin oyunculuğu kusursuz ancak film, zombi alt türünün pek çok önemli klasiğinden esinlenerek harmanladığı senaryosuyla korku öğelerini bir kenara bırakarak, yer yer odağınızı, kaybetmenize sebep olabiliyor. Yine de türün sevenleri için kaçırılmaması gereken bir eser…

Karanlıkla Karşı Karşıya

Malcolm X, Inside Man ve 25th Hour gibi filmleriyle tanınan Spike Lee, yeni filmi Karanlıkla Karşı Karşıya’da (BlacKkKlansman) yine ırkçılık temasını merkezine alıyor ve seyircisini 1970’li yılların Amerika’sına götürüyor. Ron Stallworth adındaki bir dedektifin Ku Klux Klan’a sızarak faşist örgütün kenti ele geçirme planına karşı meydan okumasına odaklanan filmin başrollerinde Adam Driver ve John David Washington yer alıyor.

Eski Evdeki Büyülü Saat

Eli Roth’un yönetmen koltuğuna oturduğu ve Cate Blanchett ile Jack Black’in başrollerinde yer aldığı Eski Evdeki Büyülü Saat (The House with a Clock in its Walls), Lewis Barnavelt adındaki yetim bir çocuğun amcasının yanına taşınmasıyla büyülü ve bir o kadar tehlikeli bir dünyaya adım atmasını konu ediniyor.

Aile Oyunları

Suzuya Bobo’nun yönettiği Aile Oyunları (Family Games), erkek arkadaşıyla birlik olup babasının yeni evliliğini sabote etmeye çalışan bir kadının sürprizlerle oldu hikâyesini ele alıyor.

Kayıp Aranıyor

Hikâyesinin tamamı, bir bilgisayar üzerinden seyirciye aktarılan Kayıp Aranıyor (Searching), kayıplara karışan 16 yaşındaki kızı Margot’yu bulmak için bilgisayarı üzerinden araştırmaya koyulan babanın arayışını konu ediniyor.

Küçük Ayak

Animasyon yapım Küçük Ayak (Smallfoot), Kocaayak efsanesini tersine çeviriyor ve sadece bir mit olduğuna inanılan insanların gerçek olduğunu keşfeden bir Yeti ve onun halkının hikâyesini konu ediniyor.

Cesur Savaşçılar

Roel Reiné yönetmenliğindeki Redbad (Cesur Savaşçılar), Flemenk kasabasında öldürülen bir keşişin gerçek hikâyesini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor.

İstikamet: Düğün

Keanu Reeves ve Winona Ryder’ın başrolünde yer aldığı film ortak tanıdıklarının kır düğününe giderken tanışan Frank ve Lindsay’nin hikâyesini anlatıyor.