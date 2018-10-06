Vizyondakiler / Venom'un sinemasal yolculuğu başlıyor!

Venom: Zehirli Öfke



Marvel sinematik evreninin merakla beklenen yeni üyesi Venom, beyazperdede nihayet kendi macerasına kavuştu. Çizgi roman dünyasına ilk olarak Spider Man ile giriş yapan ve daha sonra Spider Man 3 (2007) filminde ilk kez karşımıza çıkan süper kötü (supervillain) Venom, 1993 yılında yayımlanan Venom Zehirli Öfke (Venom: Lethal Protector) adlı hikâyeyi temel alıyor ve Eddie Brock’un Venom’a dönüşmesini anlatıyor. Filmin başrollerinde Tom Hardy ve Michelle Williams yer alırken, yönetmen koltuğunda ise Ruben Fleischer oturuyor.

Johnny English Tekrar İş Başında

Güldürü ustası Rowan Atkinson’ın başrolünde yer aldığı yeni Johnny English Macerası (Johnny English Strikes Again), bir siber saldırının Britanya’daki tüm aktif gizli ajanların kimliklerini ortaya çıkarması ve Johnny English’in gizli servisin son umudu olarak görev almasıyla gelişen olayları ele alıyor.

Babamın Ceketi

Daha önce Mandıra Filozofu ve Yaşamak Güzel Şey gibi filmleri yöneten Müfit Can Saçıntı dördüncü uzun metraj filmi Babamın Ceketi ile bu kez evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin yaşadıklarını hikayeleştiriyor.

Aydede

Ezgi Mola ve Bilal Çelik’in başrollerinde yer aldıkları, Abdurrahman Öner imzalı Aydede, Bekir ve annesi Rabia’nın hikâyesini anlatıyor.

Tutsak

Ann Patchett’in çok satan romanından uyarlanan ve bir Japon endüstri devinin düzenlediği özel bir partide konser vermek üzere Güney Amerika’ya seyahat eden bir sopranonun, dramatik aşk hikâyesini merkezine alan Tutsak’ın (Bel Canto) başrolünde Julianne Moore yer alıyor.

Sokak Sınıfı

Mehmet Yaşa yönetmenliğindeki Sokak Sınıfı, okuldan kaytaran çocukları sokakta eğitmek için maceraya atılan dört arkadaşın hikâyesine odaklanıyor.

İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi

Çağrı Cem Bayraklı imzası taşıyan İstanbul Muhafızları, senarist Aslı’nın iki fedaiyle beraber atıldığı macerayı konu ediniyor.

...Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikâyesi

Korku komedi türündeki ...Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikâyesi, bir grup gencin absürt macerasını konu ediniyor. Film, yönetmen Sinan Kaçar’ın ilk uzun metrajı…