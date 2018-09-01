Vizyondakiler / Mükemmel insan olmak kâbus mu?

Upgrade



Insidious serisinin üçüncü bölümünü çekerek yönetmenliğe başlayan Leigh Whannell, ikinci uzun metrajıyla bilim kurgu türüne kayda değer bir giriş yapıyor. Logan Marshall-Green’in başrolünde yer aldığı Upgrade, bir soygun sırasında karısını kaybeden ve kendisi de sakat kalan bir adamın, bir tedavi sonrası kazandığı sıra dışı özelliklerle giriştiği intikam öyküsünü ele alıyor. Green’in performansı güçlü ancak hikâyenin dramatizasyon dozu ve yer yer bu sebeple inandırıcılığını kaybetmesi, dikkatli seyirciyi filmden koparak bir ayrıntıya dönüşebilir. Benzer bir biçimde, müzik kullanımı da bazı sahnelerde lüzumsuz ya da uygunsuz kalabiliyor. Yine de Upgrade’in, şiddeti göstermekten kaçınmayan tavrı ile türün meraklılarını cezbedeceği kesin… Tercih sizin…

Şafaktan Önce

Tayland’da kötü şöhretiyle nam salmış bir hapishanede özgürlüğüne kavuşmak için Muay Thai turnuvalarında dövüşmesi gereken İngiliz boksör Billy Moore’un gerçek hayat hikâyesini anlatan Şafaktan Önce (A Prayer Before Dawn), Jean-Stéphane Sauvaire tarafından beyazperdeye uyarlandı. Görülmeye değer…

Dışarıda

Quinn Lasher’ın ilk uzun metrajı olan ve Yvonne Strahovski’nin başrolünde yer aldığı Dışarıda (He’s Out There), tatillerini geçirdikleri sakin bir göl evinde azılı bir psikopatın kendileri için hazırladığı kâbustan sağ çıkmanın mücadelesini veren bir anne ve iki genç kızının korku dolu hikâyesini merkezine alıyor.

İtalyan Usulü Aşk

Hayden Christensen ile Emma Roberts’ın başrollerinde yer aldığı İtalyan Usulü Aşk (Little Italy), farklı kuşakların aşkını içinde barındıran, rengârenk karakterlerin ve eğlenceli durumların yer aldığı romantik bir eve dönüş hikâyesi.

Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet

Orhan Erkan’ın yönettiği Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet, bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan Gürbüz’ün içine atıldığı macerayı anlatıyor.

Çatışma

Frank Grillo ve Bruce Willis’in başrollerini paylaştığı Çatışma (Reprisal), çalıştığı bankada yakın arkadaşının ölümüyle sonuçlanan bir soygun sonrası tüm bunlardan sorumlu olan suçlunun peşine düşen Jacob ve ona bu yolda yardım eden eski polis James’in mücadelesini konu ediniyor.

Kıskanç

David Foenkinos ve Stéphane Foenkinos’un yazıp yönettiği Kıskanç (Jalouse), sevimli biri olarak görülen eğitmen bir kadının, bir çeşit orta yaş krizinin akabinde çevresindeki tüm yakınlarını kıskanmaya başlamasıyla gelişen olayları hikayeleştiriyor.