Vizesiz çıkın, gidin, gezin!

BOSNA-HERSEK

Bordo pasaportluların, vize başvurusuyla uğraşmadan, kafasına estiği anda bavulunu toplayıp gidebileceği kolaylıkta, 102 ülke var. Bunların başında kardeş ülkemiz Bosna geliyor. Mimari ve doğanın müthiş harmonisinin buluştuğu ülkede, Ortaçağ köyleri, içinden akan dereleri, Türkiye’den geldiğimizi duyunca etrafınızı saran sıcak insanlarıyla kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Mostar ve Saraybosna’nın güzelliğini mutlaka görmelisiniz.

SIRBİSTAN

Roma, Bizans, Osmanlı, Türk ve Avusturya-Macaristan izlerini taşıyan Sırbistan, Avrupa medeniyetlerinin kavşağında yer alan önemli bir ülke. Avrupa’nın yeni gençlik merkezi olma yolunda ilerleyen Sırbistan’da yüksek enerji var. Tüm Avrupa gençliği, günübirlik de olsa Belgrad’a gelip Sava ve Tuna nehirlerinin kıyılarındaki sabaha kadar eğleniyor. Studenıca Manastırı, Nıkola Tesla Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Knez Mıhalıova Caddesi, Aziz Sava Katedrali mutlaka görülmesi gereken yerler.

MAKEDONYA

Doğa harikası bölgeleri, tarihi alanları, manastırları, kiliseleri ve camileriyle tam anlamıyla bir hoşgörü coğrafyası olan Makedonya, Türk vatandaşlarının Avrupa’da vizesiz seyahat edebildiği az sayıdaki ülkelerden. Osmanlı Dönemi’nden bu yana ülkede yaşayan sıcakkanlı halkın Türklere olan samimi yaklaşımı Makedonya’ya gitmek için de bir başka neden. Üsküp ve Ohri gibi şehirler kaliteli vakit geçirmek için ideal. Özellikle nehir kenarlarındaki parklar, Sovyet zamanlarından kalma geniş caddeler uzun yürüyüşler için çok keyifli.

İRAN

Görkemli sarayları, nadide eserler barındıran müzeleri, büyük meydanları, çok sayıda park ve bahçeleri olan İran, Fars kültürü ve sanatıyla süslü, estetik kaygıyla inşa edilmiş binalarla çevrili. Tahran, İsfahan, Yezd, Şiraz… Tahran, Gülistan ve Sadabad Sarayı, devrimin lideri İmam Humeyni’nin evi ve İbret Müzesi mutlaka görülmesi gereken yerlerden...

GÜRCİSTAN

Gürcistan, adı duyulduğu andan itibaren bavulların hazırlanmaya başlandığı ülkeler arasında yer alıyor. Gürcistan’ın en büyük şehirleri, Tiflis ve Batum. Her iki şehir, tarihi yapılarıyla kendine çekiyor. Neredeyse her köşede denk gelebileceğin tarihi kiliseler ve bazilikalar, ülkenin zengin kültürünü yansıtan yapılar arasında. MÖ 12. yüzyıla dayanan tarihiyle ülke, eski yerlerde bulunmayı sevenlerin tercih ettiği rotalardan biri.

LÜBNAN

Lübnan oldukça yakın ve ufak olduğu için ideal bir hafta sonu kaçamağı. Beyrut hem çok renkli, hem de farklı bir yer. Gece hayatı, tarihi, kültürüyle cazip bir kaçamak destinasyonu. İç savaş sırasında delik deşik olmuş binaların arasında şimdi eğlenceli bir hayat var. Ülkenin 4 seçkin coğrafi bölgesi; Kıyı ovası, Lübnan dağ silsilesi, Beqaa vadisi ve Lübnan karşıtı dağlar. Lübnan mutfağı da burayı cazip kılan ayrı bir konu; Falafel, babaganuş, humus, tabule, fettuş…