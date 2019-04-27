Vitrinde bu hafta

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Bu baharda tarzınız konuşsun

Doğadan ilham alan tasarımlarını kadınlarla buluşturan Tchibo, baharın coşku ve enerjisini “Bahara Merhaba, Tarzın Konuşsun” koleksiyonuyla karşılıyor. Yeni koleksiyonunu www.tchibo.com.tr internet mağazasında ve mağazalarında müşterilerinin beğenisine sunan Tchibo, puantiyeli elbiseleri, piliseli etekleri ve volan detayları ile bu baharda kadınların şıklığına şıklık katıyor.

Çocuklar cıvıl cıvıl

Koton Baby 2019 İlkbahar – Yaz Koleksiyonu; kız ve erkek bebekler için farklı temalardan ilham alınarak hazırlanan tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyonda kız bebekler için Modern Marine, Have More Fun, Jungle, Pastel Magic ve Summer Vibes temalarıyla özel tasarımlar öne çıkıyor.

Dünyanın ilk akıllı oyuncak battaniyesi

Minikleri uyutmanın en güzel ve en keyifli yolu hala onlara masal anlatmaktan geçiyor. Peki, ilkbaharın serin günlerde çocuğunuzun üzerine örteceğiniz battaniye bu görevi kendisi üstlense. OEKO-TEX® belgeli, dünyanın ilk akıllı oyuncak battaniyesi Mini Heroes; Amerika ve Avrupa’dan sonra şimdi Türkiye’de…

Görme engelliler için özel LEGO

Görme engelli çocukların becerilerini geliştirecek yeni LEGO® Braille yapım parçalarını oyun tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Kendisi de görme engelli olan Morten Bolde, projenin danışmanlığını yaptı.

DUFY’den iddialı tasarımlar

Kendine özgü tasarımları Marsala ve tarçın tonlarıyla dinamikleştiren DUFY; 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu hazırladı. Sezonun en iddialı ürünü erkeğin bedeniyle tam uyumlu, şık ve modern kesimli ceketler oldu. Yün ve pamuk ipliğinden üretilen takım elbise, pantolon, merserize tişörtlerle şıklığın yanı sıra konforu da ön plana çıkaran DUFY, gömlekteki ustalaşmış deneyimini tüm ürün gruplarıyla tamamlıyor.

Burgu bilezikli çanta modası

Lian; istiridye kabuğu kıvrımlarının hacmi artıran bir pili oyununa dönüştüğü Lian Bag modeliyle, içinde dünyaları taşımaya hazır.