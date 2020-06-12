Vitrinde bu hafta

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Birbirinden şık kıyafetler, çanta, ayakkabı ve aksesuarlar… Büyüleyici ve derin bir etki yaratmak için makyaj, parfüm önerileri, en doğru adresler ve kampanyalar için sayfamıza bir göz atın, habersiz kalmayın!

Plajın en cesuru olun

Louren; plajlarda göz kamaştıracak iddialı tasarımlarıyla, yaza hızlı bir giriş yapıyor. Bir Louren klasiği olan cesur renkler, zarafeti yansıtan yeni nesil mayo ve bikinilerle tercih sebebi oluyor. Bol güneşli destinasyonlar için tasarlanan mayolar, pareolar ve çantalar yeni rotaların eşlikçisi olacakları hayaliyle koleksiyona dahil ediliyor. Louren, her detayı heyecanla keşfedilecek bir dünya sunuyor.

Doğanın enerjisi evinizde

Günbatımı, okyanus ve toprak renkleriyle mutfaklara zarif bir dokunuş yapın... Arzum Natura serisi, doğanın pozitif enerjisini hissettirecek. Mat dokusuyla renkleri masalsılaştıran Arzum Natura, yaşam alanlarınızı doğanın enerjisiyle birleştirerek tüm anlarınıza keyif katacak.

Bakımlı babalar için özel hediye

Watsons’ın en sevilen markalarından Dicora Urban Fit, erkeklere özel kokularıyla babaların gönlünü kazanmaya hazırlanıyor. Londra’dan esinlenen Dicora Urban Fit London, taze ve yenilikçi havası ile tüm gün enerjiyi yüksek tutmaya yardımcı oluyor. Parfümler özel bileşenleri sayesinde uzun süre kalıcı.

Omega’dan altın model

Klasik Moonwatch tasarımını, zarif feminen stille harmanlayan Speedmaster 38 mm, kadınlar için dünya çapında popüler bir seçim haline geldi. Şimdi ise Omega, tamamı 18K altından yeni modellerini tanıtarak; lüks seviyesini bir üst seviyeye taşıyor. Yeni koleksiyonun yumuşak kadran renkleri, oval alt kadranları ve estetik kıvrımları ile mükemmel bir uyum ortaya koyuyor.

En baba aksesuar

Ariş Pırlanta’da bileklik, yüzük, kalem ve kol düğmelerinden oluşan takılarla bu babalar gününde en özel hediye sizin seçtiğiniz olacak. Sevginizi yansıtabileceğiniz tüm modeller en kullanışlı şekilde tasarlandı.

Şıklığına önem veren stil sahibi babalar için

Beymen Collection, klasik stil sahibi babalar için dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonları sayısız hediye seçenekleri ile Beymen’de sizleri bekliyor. Birbirinden şık ayakkabı ve çanta modelleri arasından hediye seçiminizi yaparak babanızın şıklığını tamamlayabilirsiniz. Babanızı mutlu edecek hediye alışverişleriniz için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İndirim yıldızı



Altınyıldız Classics, 23 Haziran tarihine kadar sürecek kampanyası ile hem babasına hediye almak isteyenler hem de yeni sezon alışverişi yapmak isteyenlere kaçırılmayacak indirim fırsatları sunuyor. Tshirtler 49.99, gömlek 69.99TL’den başlayan fiyatlarla.

En eğlenceli armağan burada

Babanızın içindeki çocuğu doyasıya eğlendirmek istiyorsanız, ona bir oyun konsolu alın. D&R’ın sunduğu hediye seçenekleri arasında teknoloji düşkünü babaları mutlu eden birçok oyun seçeneği de yer alıyor.