Vitrinde bu hafta

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PENTİ’DEN KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL KAMPANYA



Kadınların love mark’ı Penti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir kampanya başlatıyor. Bugün ve yarın gerçekleşecek kampanyayla tüm ürünlerde yüzde 20 indirim fırsatı sunan marka, yeni sezonun keyfini çıkarmaya davet ediyor.

1 MİLYON ÜRÜNDE YÜZDE 50 NET İNDİRİM



Watsons’ın sevilen doğal içerikli markası Naturals by Watsons, yeni Coconut Serisi ile doğanın eşsiz mucizelerini sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Şampuan, Saç ve Vücut Yağı, Saç Bakım Yağı olmak üzere üç üründen oluşan Coconut serisi aynı zamanda vegan ve doğa dostu.

ALTIN PARÇACIKLI BOTOKS



Sinoz 24K Gold Beauty Serum ile zamana meydan okuyun. 24 ayar altın parçacıkları ile zenginleştirilen serum içeriğindeki kolajen ve hyalüronik asidin, cevher ile cilt dokusuna emilimini artırıyor. Hızlı ve doğal botoks etkisi yaratıyor.

NE MUTLU KADINLAR VAR!



Gençlerin ve kendini genç hissedenlerin jean odaklı giyim markası Colin's Kadınlar Günü’nü özel bir kampanyayla kutluyor. “Ne mutlu kadınlar var” diyen Colin's, 6-8 Mart tarihleri arasında sadece 3 gün Colin's mağazalarından ve www.colins.com.tr‘den gerçekleştirilen alışverişlerde tüm kadın ürünlerinde mevcut indirimlere ek yüzde 20 indirim sağlıyor.

DOLAPLARIN DEMİRBAŞI SWEATSHIRTLER!



90’lı yıllardan bu yana Türkiye’de jean modasına yön veren Loft, sweatshirt modelleriyle dolaplara detoks yaptırıyor. LOFT, bu sezon da her tarza uygun yüzlerce sweatshirt modeli satışa sunuyor.