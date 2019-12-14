Vitrinde bu hafta

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Parıltı dolu davetlere dönüş

Işıltılardan güç alan akıcı silüetler ve feminen tasarımlar, Ipekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu’yla yılın son günlerine eşlik eden davetlerin en şık eşlikçileri olarak yerini alıyor. Gold, gümüş, siyah ve kırmızının ön plana çıktığı koleksiyonda modern dokunuşlar ve işlemeler, tasarımlarda hayat bularak koleksiyona eşlik ediyor. Aksesuarlarda ışıltılı küpeler, kolyeler ve yüzükler ise siluetinizin aranan tamamlayıcısı oluyor.

2020’nin ilk modeli uzaydan

adidas, Uluslararası Uzay İstasyonu ile ortaklığının ilk ürünü olarak, devrim yaratan taban teknolojisine sahip Ultraboost 20’yi tanıttı. Astronotların dayanıklılığından ilham alan adidas, yeni ürünlerin geliştirilmesi için Boost teknolojisini uzaya göndereceğini duyurdu.

‘Toprak’ şıklığı

Zühre’nin kış koleksiyonunda pul-payet işlemelerinin ışıltısı sizi de saracak. Toprak renkleri, bakır, antrasit ve pastel tonların hakim olduğu sonbahar-kış mevsimlerinde aksesuar detaylarında ışıltıyı yakalamak önemli. Neon renk patlamaları da kıyafetlerin göz alıcı noktaları olarak mevsimin pastoral havasına dinamizm katıyor.

Fark yaratan hediyeler

Tchibo, yeni yılı evde kutlamayı sevenler için birbirinden renkli ürünler sunuyor. Bluetooth’lu Retro Hoparlör, müziğin keyfini hep birlikte çıkarmak isteyenler için şık görünümüyle de ideal bir seçenek olacak. Ses Değiştiren Megafon ise eğlenceye farklı bir boyut katmak isteyenleri mutlu edecek seçenekler arasında yer alıyor. LED Hologram ise ev partinize bambaşka bir ambiyans katacak.

Yeni bir Zell farklı bir sen

ZELL Yeni Yıl koleksiyonu, ilhamını mimari siluetlerden ve heykelsi formlardan alıyor. Tüm dikkatleri üzerine toplayan maskülen omuz formlarını tamamlayan pencereler koleksiyonun anahtar görünümlerini oluşturuyor.

Kırmızıdan vazgeçemeyenler için

Saat&Saat, yeni yılda sevdiklerine özel bir hediye vermek isteyenler için birbirinden şık saatler sunuyor. Yılbaşının gelenekselleşen rengi kırmızının başrolde olduğu saatler, estetik tasarımlarıyla göz alıyor.

Giyilebilir mimari

Atasay koleksiyonlarında yer alan mücevherler “giyilebilir mimari” temasından yola çıkılarak modernizm ve geometriyi bir araya getiriyor. Yeni yılın hit parçası kilit sembollü uzun kolyeler tarzını tamamlayacak.

Bir takımdan fazlası...

Beauty Omelette, ceket pantolon takım seçenekleriyle satışta. İki farklı model pantolon ve 3 farklı renk alternatifiyle sunulan takımlar size bir takımdan daha fazlasını hissettirecek...

Mavi etkisi

Premium parfümler serisinden AVON Luck Limitless Kadın EDP pomelo, çarkıfelek ve amberin buluşmasıyla mavinin sonsuzluğunda ruhunuzu dinlendirecek. AVON Luck Limitless Erkek EDT ise bamboo, muskat ve amber ağacı esintilerini sonuna kadar hissettiren ve erkeklerin vazgeçilmez parfümleri arasında yer alacak.