Virüs korumalı kıyafetler sahnede

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Sinema, konser, festival, düğün, futbol maçları gibi alışkanlıklardan vazgeçilmeyeceğini ön gören firmalar bu sektörleri ayakta tutmak için virüsten koruyan giysilerle ilgili pilot çalışmalarını tanıtmaya başladılar.

Corona virüse karşı tekstil ve moda sektöründe neler yapılıyor? Fütüristik tasarımlar gün yüzüne çıkmaya başladı.Sosyal hayatta bu tasarımlar ne zaman yerini alacak? Sinema, konser ve benzeri toplu grupların olduğu aktivitelerde ilk denemeler yapılmak üzere adımlar atılıyor. Geçtiğimiz aylarda maskelerin, tıbbi tulumların üretimi ve en doğru materyal seçimi nasıl olmalı, riskleri ve doğru kullanımına dair birçok detayı uzmanlardan farklı şekillerde dinledik. Artık maske, plastik eldiven ve yüz koruyucu siperlik hemen hemen hepimizde mevcut. Sosyal adaptasyon süreci ile birlikte herkes bu ürünleri kullanıyor. Bu ürünler yürürken, araçta, metroda, otobüste sosyal mesafeyi korurken yeterli olabilir. Peki daha da sosyalleşme isteklerimiz arttığında ne olacak?

GÜÇLÜ ETKİ: PAMUK, İPEK, ŞİFON



Türk tekstilcileri bu virüse karşı en etkili olan materyallerin pamuk, ipek ve şifon olduğunu ve bundan sonraki süreçte bu ürün gruplarında üretimi arttıracaklarını açıkladılar. Sentetik ipek ve satenin çok fazla koruma sağladığını şifon ya da pazenle kombine edilmesinin ise çok daha iyi bir filtreleme imkanı sağladığı paylaşıldı. Kıyafet tasarımları da yakın gelecekte ağırlıkta bu gruplardan olacak.

Peki 2022 yaz aylarına kadar azalacağı ön görülen virüsle sosyal hayat nasıl devam edecek? Sinema, konser, festival, düğün, futbol maçları gibi alışkanlıklardan vazgeçilmeyeceğini ön gören firmalar bu sektörleri ayakta tutmak için pilot çalışmalarını tanıtmaya başladılar.

Bunlardan biri ise Los Angeles merkezli tasarım şirketi Production Club, “Micrashell” adı verilen ve küresel bir pandemi sırasında ve sonrasında, film festivallerine, konserlere ve büyük spor etkinliklerine bir gün güvenle katılmamıza izin verebilecek virüs geçirmez bir yarım beden elbise konseptini hayal etti.

ETKİLEŞİME İZİN VEREN KORUYUCU



Şirket bunu bir basın bülteninde “grup ortamında insandan insana etkileşime izin veren kişisel koruyucu ekipman tasarım konsepti” olarak adlandırıyor. “Micrashell, virüs korumalı, kontrolü kolay, giymesi eğlenceli, dezenfekte edilebilir, mesafesiz sosyalleşmeyi sağlayan hızlı bir takım elbise.” Vücudun sadece üçte birini kaplayan takımda kesilmeye karşı dayanıklı kumaş, hava filtreleme kaskı, iyi görünürlük için net bir kalkan, kablosuz sesli iletişim, video kamera ve elbette beraberindeki akıllı telefon uygulaması bulunuyor. Takım boyunca ışıklar, kullanıcının ruh halinin ne olduğunu veya mesajları görüntüleyebilir. Basın açıklamasında, “Örneğin, elbisenizdeki bir gökkuşağı aydınlatma efekti sevinç ifade ederken, statik bir kırmızı ışık “meşgul” ifade ediyor. Elbisenin içinde sigara içmek ister misin? Sorun değil bunu da yapabileceksin. Resmi bir açıklamaya göre, “Kullanıcılar kaskın altındaki özel olarak tasarlanmış yükleme odaları aracılığıyla içecekleri güvenle tüketebilecekler.” Sadece yarım bir takım elbise olması da tuvalete gitmeyi kolaylaştırıyor. Şirket yetkilileri olayların insan deneyimi için gerekli olduğuna ve hayatımızı tanımlayan anılar yarattığına inanıyoruz diyorlar. Örnek olarak ise “ Uzun bir süre Coachella Festivali büyüklüğünde bir etkinlik göremiyecek olsak da, kaliteli canlı eğlenceyi ve insan bağlantısını ilerletmek için yenilikçi çözümler yaratma mücadelesinden heyecan duyuyoruz” diye ekliyorlar.