Verimli yaz tatili için spor şart

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Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi sporla tanıştırılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ersin Kuyucu, “5 yaşından itibaren çocukların haftada en az 3 saat spor yapmalı” diyor.

Çocuklarda hızla artan obeziteye karşı uyarıda bulunan Doç. Dr. Ersin Kuyucu, ailelerin yaz tatilini bir fırsat olarak görmesi gerektiğini söyledi. Kuyucu, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi sporla tanıştırılması gerektiğini söyledi. Küçük yaşlardan itibaren aşılanan sporun alışkanlık haline geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Kuyucu, “Spor yemek yemek, su içmek kadar vücudumuz için gereklidir. Çocuklukta başlamayan spor alışkanlığı sonradan dökme su misali geçici olmakta ve tam anlamıyla istenilen etkiyi gösterememektedir” dedi. Çocuklarda obezitenin hızla arttığına işaret eden Doç. Dr. Kuyucu, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki yetişkin nüfusun yüzde 39’u fazla veya aşırı kilolu. 5-18 yaş arası en az 340 milyon çocuğun ise fazla kilolu olduğu saptandı. Bu büyük problemin iki ana nedeni var; birincisi sporsuz yaşam. İkincisi ise gereğinden fazla gıda tüketimi. Bunu engellemek için çocuklukta düzenli spora başlanılmalı” dedi.

5 yaşından sonra 3 gün spor şart

Çocukların spora başlamadan önce muayene edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Kuyucu, “Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla çocuklarımızı sporla dolu bir yaşama rahatlıkla hazırlayabiliriz. Özellikle spor yaralanmalarını engellemek açısından bir eğitmen veya antrenörün eşlik etmesi oluşabilecek kas, eklem ve kemik zedelenmelerini minimumda tutar” diye konuştu. Doç. Dr. Kuyucu, 5 yaşından itibaren çocukların haftada en az 3 saat spor yapması gerektiğini söyledi. Ancak çocukların gönüllü olarak yapmak istediği spor dalının seçilmesinin önemini vurgulayan Doç. Dr. Kuyucu şöyle devam etti: “Özellikle 5-8 yaş grubu çocuklarda ebeveynlerle birlikte veya onların kontrolünde yüzme, bisiklet, yürüme/koşma gibi bireysel ağırlıklı sporlar yapılabilir. 8 yaş üzerinde ise çocuğun sosyal, psikolojik ve mental gelişimine de katkı sağlayabilecek basketbol, futbol gibi takım sporları haftada 4-6 saat süre ile yapılabilir. Bu sporlar utangaç ve sosyal fobisi olan çocuklarda bu durumu yenmelerini de yardımcı olacaktır.”