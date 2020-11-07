“Uçurtma benim için özgürlük, tutku, rüzgâr…”

Bu hafta sizi Zahit ile tanıştırmak istiyorum. Uçurtmayla yatıp uçurtmayla kalkan biri o. Hem birbirinden şahane uçurtmalar yapıyor hem de bu işin eğitimini veriyor. 28 yaşında ve doğup büyüdüğü şehirde yani Mardin’de yaşıyor. Aldığı eğitimlerin doğrultusunda hiçbir işle uğraşmamış bu zamana kadar. Onun için varsa yoksa uçurtma. Öyle ki “Gözümü uçurtmayla açtım, 5 yaşından bu yana uçurtma yapıyor ve uçurtmaya dair ne varsa ilgileniyorum.” diyor ve ekliyor: “Ülkemizde uçurtmanın herhangi bir eğitim kuruluşu yok maalesef, internette araştırarak birçok bilgi sahibi oldum, 2002 yılında ilk kuyruksuz dikerek delta uçurtmamı yapmıştım. Uçurtma çizimlerimi bilgisayardan yapıyorum ve dünyadaki uçurtmacı arkadaşlarımla internet üzerinden iletişim kurup birbirimize uçurtma planları ve bilgi paylaşıyoruz. Uçurtma kültürümüz olan, Mardin’de yaşayan bir uçurtma müzesi açmak istiyorum. En büyük amacımsa Uçurtmalar kaybolmasın diye çocuklara uçurtma kültürünü devam ettirebilme.”

İLHAM KAYNAĞIM MARDİN

Uçurtmaya olan bu ilginiz nereden geliyor?

Mardin’de uçurtma bir gelenektir, Mardin’e ne zaman gelirseniz gelin gökyüzünde mutlaka bir uçurtma görürsünüz, bu da benim ilham kaynağım. Gözümü açtığım Mardin semalarında uçurtmalarım süzülmeye başladığında, okuma yazmaya henüz başlamıştım. Derken, bu tutkum benim birçok detay ve donanımla karşılaşmama, bu doğrultuda da yaptığım altıgen uçurtmaların yerini artık özgün tasarımlarla birlikte çok daha farklı ve profesyonel düzeyde uçurtmalar yapıyor olmama bırakmıştı. Uçurtma alanında dünyanın dört bir yanında düzenlenen festivallerde uçurtmalarımla ülkemi temsil etmek üzere bulunuyorum. Bu tutku ilerleyen zamanda salt uçurtma tasarlamanın ötesinde bir yerlere götürdü beni. Bir süre önce bu sevdam sinemacı arkadaşlarıma esin kaynağı oluşturdu. Benim bu merakım üzerine, Uçurtmanın Peşinde isimli bir kısa filmim çekildi ve katıldığı birçok yarışmasında birincilik elde etti. Tüm bu uğraşların neticesinde ülkemde birçok şehirde davet edildiğim söyleşilere katılıyor ve düzenlenen atölyelerde uçurtma yapımıyla ilgili okul çağı çocuklarına eğitim veriyorum.

UÇURTMAYI EN İYİ GÜNEYDEN ESEN RÜZGÂR UÇURUR



Uçurtmayı hayatınızın merkezine alma fikri nasıl doğdu?

Çocukken, poşetleri uçurtma edasıyla uçururdum. O zamanlar atık malzemeleri değerlendirerek ve harçlıklarımı biriktirerek aldığım malzemelerle uçurtmalar yapardım. Dama çıkar, o gün rüzgârın hangi yönden estiğini bir direğe bağladığım poşet sayesinde kontrol eder, ona göre evin muhtelif yerlerine sakladığım uçurtmalarımı uçururdum. Rüzgâr güneyden esiyorsa heyecandan kalp çarpıntılarım adeta kulağımı sağır ederdi. Çünkü uçurtma için en iyi rüzgâr, güneyden esen rüzgârdır. Gel zaman git zaman bir gün internet aracılığıyla bir uçurtma kulübüyle tanıştım. Öte yandan deneme yanılmalarla, okuyup araştırmalarımla, zihnimde sürekli dönüp duran matematikle altıgen uçurtmalarım artık yerini üç boyutlu, tasarım uçurtmalara bırakmıştı.

EŞEK, GÜVERCİN VE ŞAHMERAN ŞEKLİNDE UÇURTMALAR

Mardin, atmosfer ve şehir olarak uçurtmanızı nasıl besliyor?

Yaptığım ana çalışmalar genellikle kültürel uçurtmalar. Bunlardan sayacak olursak ilki şahmeran. Şahmeran mitolojik bir masal efsanesi, Mardin’de bakırda, cam altında ve birçok tabloyla karşılaşabilirsiniz. O sebeple Şahmeran uçurtma yaptım. Bir diğeri ise güvercin. Mardin’de sadece uçurtmalar uçmuyor gökyüzünde. Aynı zamanda taklacı güvercinlerimiz de yaygın. Her üç evin birinde güvercin beslenir. Bu nedenle güvercin figürü yapmayı çok seviyorum. Bir diğeri de eşek. Mardin sokakları çok dar, arabaların geçemeyeceği kadar dar. Bu yüzden çöplerimizi ve yükümüzü onlar taşır. O yüzden eşekler kıymetli bizim için, bu nedenle eşek şeklinde uçurtmalar da yaptım. Bütün bunlar kültürel olduğu için yabancı misafirlerin de çok ilgisini çekiyor.

HEPSİNİ KENDİ İMKÂNLARIMLA YAPIYORUM

Şu an Mardin’de uçurtma adına neler yapıyorsunuz, belediye sizi destekliyor mu?

Eski Mardin’de doğup büyüdüğüm evi uçurtma atölyesi yaptım ve burada hem yetişkinlere hem çocuklara uçurtma atölye eğitimleri vermekteyim. Çocuklar uçurtmanın tarihini geçmişini ve uçurtma ile ilgili birçok bilgi edindikten sonra atölyelerde uygulamalı bir şekilde uçurtmalarını yapıyorlar. Sonra da hep birlikte atölye terasında uçurtmalarımızı uçuruyoruz. Belediye ve hiçbir kurum destek vermiyor, kendi imkânlarımla yapıyorum.

Uçurtmalarımı dünyanın birçok yerinde gökyüzüne gönderebiliyorsam, bu gözümü göğüne ilk açtığım Mardin ilhamının sayesindedir…