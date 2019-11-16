Üç kahraman tekrar bir arada

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Her ne kadar yeni gibi dursa da, üzerinden tam 10 yıl geçmesiyle artık eski bir seri kıvamına gelen Trine serisi, platform oyuncularına güzel saatler yaşatmayı başarmıştı. Üçleme olacağı tahmin edilen, ancak Frozenbyte’ın sürpriz duyurusuyla, dördüncü oyunla birlikte üç kahramanımız tekrar bir araya geldi. Prensin ortadan kaybolmasıyla üç kahramana haber veren krallık, ekibi bir araya getirip yine krallığın kaderini üç kahramanımıza bırakıyor. Hikaye derinliği anlamında çok yüzeysel bir yapıya sahip olan Trine 4, bu konuda her oyuncuyu memnun edemeyebilir. Senaryo işleyişi tarafında oldukça klişe repliklerin yanı sıra ilgi çekici öğeler de sunmayan Trine 4’e eğer başlamayı düşünüyorsanız, hikaye kanadında pek fazla beklentiye girmemenizi tavsiye ediyoruz. Bölüm tasarımlarına yerleştirilen detaylar direkt olarak gözünüze çarptığından, hızlı düşünmeniz halinde oyun oldukça akıcı oluyor. Diğer üç oyunda bu durumun tam tersi olarak, her bir sahneye geldiğinizde ortama bakmanız ve detayları iyice süzmeniz gerekiyordu. Her ne kadar bu durum oyuncunun daha dikkatli düşünmesini sağlasa da, oyunun akıcılığı duraksadığından zaman zaman can sıkıcı bir hale dönebiliyordu. Karakter çizimlerinden tutun da, bölümlerin arka planında duran manzaralar, adeta bir masalın içerisindeymişsiniz hissiyatı verebiliyor. Animasyonları daha gerçekçi hale getiren yapımcılar, oyunun fizik unsurunu da geliştirmiş. Sona geldiğimizde Trine 4 The Nightmare Prince, Trine hayranlarının seveceği bir yapım olarak piyasaya çıkacak. Oynanış mekaniklerine küçük dokunuşlar yapmak dışında ve grafikleri yenilemek dışında dördüncü oyun, büyük oranda üçüncü oyuna benziyor.