Trakya'nın gelişen kenti Tekirdağ

Kısa bir yolculuk, biraz temiz hava, biraz köfte lezzeti almak isterseniz İstanbul’a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Tekirdağ’a günübirlik ziyaret için şimdi uygun zaman. Trakya’nın deniz kenarındaki büyük şehri Tekirdağ’ın Marmara’ya sahili olan ilçeleri de ziyaret için tercih edilebilir. Özellikle Tekirdağ Şarköy arasındaki Uçmakdere tepesi yamaç paraşütü tutkunlarına güzel fırsatlar sunuyor. Ardından Trakya köylerinin güzelliklerini bu sahil şeridi boyunca görebilirsiniz.

HER YERDE NAMIK KEMAL



Tekirdağ merkezde ziyaret edebileceğiniz mekanlar da bulunuyor. Vatan şairi Namık Kemal Tekirdağ’da doğmuştur. Tekirdağ’da her yerde Namık Kemal vardır. Üniversitesi, caddesi, kütüphanesi, müzesi. Namık Kemal ismini Tekirdağ’da bolca görmek mümkün. Namık Kemal’in ölümünden sonra 19. yüzyıl Osmanlı dönemi evlerine uygun yapılan Namık Kemal Evi’ni ziyaret edebilirsiniz. Sergi salonu, Atatürk ve Namık Kemal’in portreleri, teşhir dolabı, Namık Kemal’e ait belgelerle eşyalar bu müze evde ücretsiz görülebilir.

MÜZELERİ GEZEBİLİRSİNİZ



Tekirdağ’da Macar kurtuluş kahramanı II. Rakoczi Frençh’e ait de bir müze bulunuyor. Eski bir Türk evi olan bina, Rakoczi Müzesi olarak kullanılıyor. Macar bağımsızlık hareketinin önderi, Rakoczi’nin Tekirdağ’da yaşadığı binayı görebilirsiniz. Avusturya İmparatorluğu’na karşı Macaristan’ın bağımsızlığı için başkaldıran Rakoczi sürgüne gönderildiğinde Osmanlı Devleti tarafından Tekirdağ’a yerleştirilir. İşte bu müzede de, Rakoczi’nin eşyaları sergileniyor.

KÖFTE YEMEDEN DÖNÜLMEZ



Peki Tekirdağ’a gidince ne yemeliyiz? Tabii ki ilk olarak köfte yenir. Şehrin her yerinde çeşitli köfteciler mevcut. Şubesi olmayan köftecilerin köfteleri genelde başarılı, köftenin ardından peynir helvası da sofranın olmazsa olmazı durumda. Alternatif olarak Hayrabolu tatlısı da denenebilir. Tekirdağ’ın deniz kenarı ilçeleri Marmara Ereğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa’da deniz ürünlerini de farklı bir tat olarak deneyebilirsiniz. Fakat köftenin baskın yemek olması deniz ürünlerini geride bırakıyor.

KUMBAĞ SAHİLİYLE ÜNLÜ



Ayrıca bu üç ilçe, deniz turizmi açısından oldukça önemli. Yaz mevsiminin girmesiyle buralarda deniz turizmi büyük bir yer tutar ve oldukça da kalabalık olur. Özellikle Tekirdağ Kumbağ sahili yüzme ve deniz kullanımı açısından oldukça yerli turisti buraya çekiyor. Tekirdağ’da konaklamak isterseniz yalnızca bir 5 yıldızlı otel bulunuyor, bunun dışında küçük oteller var ve üniversitenin içinde herkese açık bir misafirhane mevcut.

ULAŞIMI OLDUKÇA KOLAY



Tekirdağ’a ulaşım seçenekleri ise oldukça fazla. Şehirlerarası otobüslerin yanısıra Beylikdüzü merkezli minibüsler de Tekirdağ’a sefer düzenliyor. Ayrıca Ankara’dan direkt Çorlu’ya havayolu seferleri de bulunuyor. Çorlu Havalimanı uçuş trafiği son zamanlarda ve özellikle yaz aylarında artış gösteriyor. Tekirdağ denince Çorlu ve Çerkezköy’e de ayrı bir yer vermek lazım. Bu iki ilçe Tekirdağ’a bağlı olmakla birlikte büyük ölçekli sanayinin odak noktaları halindeler. Bu anlamda da oteller, restoranlar ve yaşam şartları açısından Tekirdağ’dan daha farklı konumdalar. Tatil ve gezi yeri olarak tercih edilmese de yol üstü olduklarından buralarda yeme içme ve konaklama ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Eğer kısa bir tatil veya günübirlik bir gezinti ihtiyacı duyarsanız Tekirdağ seçeneğini göz önünde bulundurabilirsiniz.