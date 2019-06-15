Terazilerin gündemi evlilik

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Ev aile yaşam konularınız bu hafta aydınlanıyor. Evde olmak size keyif verirken hafta ortasından itibaren enerjiniz biraz düşebilir. Sosyal yaşamınızda geçmişle ilgili konular açılabilir.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Yakınlarınızla aranızda sorun varsa bu dönem iletişim kurmak önemli olacaktır. Söz, nişan gibi faaliyetler içinde olabilir ya da evde gösterişli partiler verebilirsiniz. Meslek ve kariyerinizle ilgili enerjiniz düşebilir.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Kazancınız aileden gelecek miras ya da başka gelirlerle artabilir ve bu parayı yatırım amaçlı değerlendirebilirsiniz. Ev alımı satımı konusu dikkat çekici olabilir. Kısa yolculuklardan keyif alabilirsiniz.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

İletişim becerileriniz bir hayli yüksek olduğundan yeni insanlarla tanışmak yeni ortamlara girmekten keyif alabilirsiniz. Unuttuğunuz bir ödeme gündeme gelebilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Güzelliğiniz ve çekiciliğinizle dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Yalnızsanız bir ilişki başlayabilir. Bazılarınız fiziksel görünümü için estetik operasyon yaptırmak isteyebilir.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Gizli bir aşkın sinyalleri gelebilir. Ya da platonik duygularınız artabilir. Sosyal çevrenizle ilgili konular ise aydınlanacaktır. Bu dönem arkadaşlarınızın yoğun şefkatini ve ilgisini hissedeceksiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Yeni tanışacağınız kişilerin veya var olan arkadaşlarınızın sayesinde kariyerinizle ilgili konularda hareketlilik olabilir. Evlenme planları yapabilirsiniz. Davetlerde tanışacağınız biriyle yakınlaşabilirsiniz.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Yurtdışına yerleşmek orada aile kurmak ya da evlenmek gibi düşünceler içinde olabilirsiniz. Aileyle ilgili hukuksal süreçlerde avantajlı durumlar kazanabilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Aileden gelecek bir miras finansal sorunlarınızı çözümleyebilir. Hafta ortasından itibaren yakınlarınızla ilgili eski konular tekrar açılabilir ve iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu durum enerjinizi düşürebilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Her türlü ilişkiniz evlilik yada ortaklı konular bu hafta aydınlanıyor. Evlenebilir ya da ortaklı bir işe girebilirsiniz. Sanki ortağınız aileniz ya da yakın ve güvendiğiniz biri olabilir. Parasal konularda eski borçlar alacak verecek hesapları yeniden açılabilir.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Bekarsanız gösterişli ve kendine güvenli biriyle tanışmaya hazır olun. Bazılarınız sanki geriye doğru tekrar bir adım atacak. İş arıyorsanız aileniz yada yakınlarınızla birlikte iş yapabilirsiniz. Günlük rutininizi aile konuları oluşturabilir.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Aşk yaşamınız ve çocuklarla ilgili konular bu hafta aydınlanıyor. Hamilelik bazılarınız için önemli olabilir hatta hamile kalabilirsiniz. İşinizde yaptığınız pazarlama taktikleri işe yarıyor ve dikkat çekiyorsunuz.