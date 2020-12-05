Teknoloji doğumlu çocuklar KidZania'da!

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, aktivitelerini dijitale taşıdı. Çocuklu ailelerin nitelikli zaman geçirmeleri için tasarlanan KidZania İstanbul Dijital platformunda; eğlenceli bilimsel deneyler, dans, sanat, yemek, evde eğlence ve geri dönüşüm atölyeleri yer alıyor. 6-14 yaş arası çocuklara hitap eden aktiviteler ile çocukların küçük motor gelişimi, yaratıcılık, neden-sonuç ilişkisi, konsantrasyon, sorumluluk, sabır ve sorun çözme becerileri destekleniyor. Her hafta yenilenen içeriklerin gelecek ajandasında; ebeveynler eşliğinde şirin köfteler, kartondan gitar, labirent, tişört boyama ile pet şişeden kalemlik yapımı deneyimlenecek ve sürpriz canlı yayın gerçekleştirilecek.Günümüzün çocukları teknolojiye doğdu. Ebeveynlerin dileği ise; çocuklarının güvenli ve eğlenceli dijital içeriklere ulaşabilmesi ve teknolojik okuryazarlığını erken yaşta kazandırabilmek. KidZania da çocuklu ailelerin evde basit malzemelerle yapabileceği eğlenceli aktiviteler hazırladı. 6-14 yaş arası çocukların erişimine açık olan eğlenceli, faydalı, bilgi veren, teknoloji temelli ve deneyim odaklı aktivitelere Türkiye’nin her yerinden bilgisayar, telefon veya tabletle ulaşmak mümkün.

Eğlenerek öğrenme deneyimi, KidZania’nın 20 senelik global bilgi birikimi ile dijitalde çocuklu ailelere sunuluyor. Dünya çapında 20 ülkede ve 27 şehirde faaliyet gösteren KidZania, her hafta özenle hazırladığı ajandada; sanattan geri dönüşüme, bilimden şefler atölyesine kadar yenilenen içerikler yer alıyor. Çocuklar aileleriyle birlikte güvenli şekilde bu içeriklere ulaşabiliyor, deneyimleyebiliyor. Küçük motor gelişimi, yaratıcılık, neden-sonuç ilişkisi, konsantrasyon, sorumluluk, sabır ve sorun çözme becerilerini pekiştiriyorlar.

HEM LEZZETLİ HEM DE EĞLENCELİ OYUNLAR



KidZania İstanbul Dijitali’in gelecek içerik programında dikkat çeken aktivitelerden biri SuperFresh Şefler Atölyesi ile Şirin Hanım Köftesi olacak. Çocuklar ebeveynleri ile şirin köfte yapımında tabaklarını, baş rolde köftenin olduğu birbirinden leziz yiyeceklerle süslüyor. Program, ayrıca Zuhal Müzik ile kartondan gitar yapımı, Adel El Sanatları Atölyesi ile pet şişeden kalemlik, tişört boyama ve kartondan labirent yapımını içeriyor. Çocuklar, bu deneyimler aracılığıyla ebeveynleriyle birlikte aktivite yapıyor ve eğlenerek öğreniyor. Takım çalışmasını, yaratıcılığı ve analitik düşünmeyi deneyimliyor. Dijital’in önceki içeriklerine platformdan erişilebiliyor.

KidZania İstanbul, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 18 Kasım 2020 tarihindeki “Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler” genelgesine istinaden, 21 Kasım 2020 tarihinden itibaren eğlenerek öğrenme hizmetine ara verdiğini duyurdu. 67 aktivite alanı ile çocukların 120’den fazla mesleği eğlenerek öğrendiği KidZania İstanbul’un, her hafta yenilenen dijital içerik dünyasına www.kidzania.com.tr adresinden ulaşılabilir.

ÇOCUKLAR FARKLI MESLEKLERİ DENEYİMLİYOR

KidZania İstanbul 10 bin metrekarelik bir alanda 2014 yılından beri faaliyet gösteriyor. Çocuklara uygun boyutlarda tasarlanmış, gerçek bir şehir düzenlemesine sahip olan Türkiye’nin tek Çocuklar Ülkesi KidZania’da, hastane, itfaiye, tiyatro, arkeoloji müzesi, üretim fabrikaları, havacılık akademisi, diş sağlığı merkezi, banka, stadyum gibi 67 aktivite alanı bulunuyor. KidZania’da çocuklar gerçek dünyanın bir simülasyonu ile geleceğe hazırlanırken; bol bol eğlenme ve öğrenme olanağı buluyor. 0-14 yaş aralığındaki çocukları ağırlayan KidZania’da, gün boyunca farklı meslekleri deneyimlerken veliler ise KidZitter’lar sayesinde gönül rahatlığıyla kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyor.