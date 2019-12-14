Tek kollu Ivan'ın macera dolu yolculuğu

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Slav ve İskandinav mitolojisiyle bezeli rol yapma oyunları son yıllarda oldukça popüler. Fantezi taktiksel rol yapma oyunu The Banner Saga gibi büyük kitlelere ulaşan oyunlar ile bu mitolojiye olan ilgi biraz daha arttı. Yaga da Slav mitolojisini kendine tema olarak alıyor. Ancak eğlenceli anlatım şekli, her oynanışta değişen hikayesi ile Yaga benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. Oyunun aksiyon tarafı için ise aynı olumlu eleştiriyi yapmak pek de mümkün olmuyor. Şimdi birlikte bağımsız Rumen geliştirici Breadcrumbs Interactive'in geliştirdiği Yaga'ya bir göz atalım. Çar, Ivan’ın üzerindeki lanetin köyü yıkıma uğratacağını düşünerek kıçına tekmeyi basıyor ve onu köyden sepetliyor. Tek şartla Ivan köye geri dönebilecektir. Ivan, Baba Yaga’dan yardım alıp üzerindeki lanetten kurtulmalıdır. Ancak Baba Yaga’ya ulaşmak o kadar da kolay olmayacaktır. Tek kollu Ivan’ın silah olarak kullanabileceği fırlatıldığında geri gelen bir çekici bulunuyor. Ancak bu durum savaşlarda Ivan için bir dezavantaj yaratmıyor. Ivan tek kollu olmasını koluna taktığı protez araç gereçler sayesinde avantaja çevirebiliyor. Örneğin protez kol olarak taktığımız kemente benzer bir aleti daha hızlı ilerlemek için ya da düşmanlara uzak mesafe saldırısı yapmak için kullanabiliyoruz. Çeşitli tılsımlı silahlar ile karakterimizin vuruş gücünü artırabiliyoruz. Düşman üzerinde ek hasar veren, sersemleten anlık şok geçirmelerini sağlayan tılsımlar da oyunun aksiyon kısmına çeşitlilik getiriyor.

Artılar

- Eğlenceli hikaye anlatımı

- Karakterler

- Diyalog Seçimleri

- Tekrar Oynanabilirlik

Eksiler

- Yüzeysel RPG öğeleri

- Savaş Mekaniği

- Zayıf Animasyonlar