Tatil öncesi gardırop ve valiz hazırlığı

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Normalleşme sürecine yavaş yavaş girdik. Havaların ısınması ve seyahat yasaklarının kalması ile birlikte tatil planları yapıyoruz. Peki pijama ve ev kıyafetleri psikolojisinden hemen çıkabilecek miyiz? Veya yaz sezonu için gardırop düzenlenmesini yaptık mı? Detaylar yazımızda...

Pandemi sırasında izolasyon ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle dış görünümüz epey geri plandaydı. Normalleşme sürecine geçiş, havaların ısınması ve seyahat yasaklarının kalması ile birlikte yazlıklara ve tatile gitmek için sabırsızlanıyoruz. Peki pijama ve ev kıyafetleri psikolojisinden hemen çıkabilecek miyiz? Yaz sezonu için gardırop düzenlenmesi yapıldı mı? Kimimiz evde spor yapıp, diyet ile kilo verirken kimimiz de stresten bol bol yemek yedik. Yeni vücut ölçülerimize göre yeni ihtiyaçlarımız olduğu çok aşikar. Tercihinizi online alışverişten mi yana yoksa AVM ziyaretlerinden yana kullanacaksınız? Diyelim ki evdeki zamanınızı iyi değerlendirdiniz ve bu süreçlerin hepsini planladınız, o zaman tatil valizinizde nelere dikkat etmelisiniz? Unutmamanız gereken giyinmek ve kendinize özen göstermek bu süreçte psikolojimize çok iyi gelecek.

YAZ GARDIROBU DÜZENLEME

Kışlıkları ve hantal kıyafetleri kaldırıp, renkli ve hafif eşyalarımızı çıkarmak üzerimizden büyük bir yük alacak. Gardırop boş iken iyice temizleyip, dezenfektanlar ile önleminizi alın. Bu sezon çok aşırı çeşitlilik yerine daha nokta atışı seçimler yapmak önemli. Keten bluzlar, pamuklu tişörtler ve ipek elbiseler gibi ürünler dokusu gereği uzmanlar tarafından en önerilen kıyafetler. Hafif sert geçebilecek yaz akşamları için ince trikolar ve rüzgârlık tarzı ürünleri de elinizin altında bulundurmanızda fayda var. Beyaz Jean, keten tulumlar, iki parçalı bluz ve şort takımlar, volanlı etek ve elbiseler en kurtarıcı iddiasız şık parçaların başında geliyor. Tercihinizi; beyaz, mavi, bej tonları, sarı, turuncu, lila gibi enerjisi yüksek renklerden yana kullanın. Yaz aksesuarlarında, iri ve renkli takılar ya da çoklu kullanılan dore ince kolye, küpe ve bileklikler stilinizin en büyük tamamlayıcısı olacağı için onlara geniş yer verin. Puantiye, tropikal baskılar, hayvan figürleri ve retro desenler bu sezon oldukça popüler olacak.

TATİL VALİZİ HEYECANI

Gidilecek tatil mekânına göre kıyafet hazırlamak ve bu sezonu daha izole geçireceğimiz ön görerek valiz hazırlamak önemli. Sıcak yaz günlerinde nefes alan kumaşlı ürünler büyük konfor sağlamakta.

Beyaz keten gömlek, beyaz denim, beyaz over size tişört ve beyaz denim ceketleri her türlü ürün ile rahatlıkla kombin edebilirsiniz.

Şık yaz akşamları için askılı renkli saten elbise veya maksi boy saten etekleri hem topuklu hem de spor ayakkabılar ile kullanabilirsiniz. Kullanacağınız askılı hasır çanta veya desenli el çanta modelleri ile stilinizi güçlendirebilirsiniz.

Mini, midi ve maki dediğimiz üç farklı boyda elbise muhakkak olmalı. Kimini sade kimini floral yani çiçek desenli seçebilirsiniz. Bu elbiseleri günlük kullanımdan akşam kullanımına transfer edecek farklı tarzlarda kemerleri düşünerek planlama yapın.

Plaja giderken keten tulumlarınızı iri hasır şapkalarla tamamlayın. Mayo ve bikini tercihlerinizi olabilecek en sade ama renkli modellerden yana kullanın. Pareo ve dolgu topuklu plaj kurtarıcıları olmadan yaz valizi tam sayılmaz, unutmayın.