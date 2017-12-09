Tarihten gelen doğal güzellik Termal

Tarihte Pythia olarak bilinen bölgede kurulu Yalova Termal Kaplıcaları, Yalova il merkezinden 12 km. uzaklıkta,Termal ilçesinde iki dağ arasında, ender görülen harika bitki örtüsü ile kaplı bir vadidedir. 3600 dönüm orman arazisine sahiptir. Romalılar devrinde de sağlık merkezi olarak kulanılmaktaydı. MÖ 2000 yıllarında yer sarsıntıları sonucu gün ışığıyla tanışma imkanı bulmuş olan, ender bulunan mineral ve gazları bünyesinde barındıran, radyoaktivitesi yüksek kaplıca suları, günümüzde de banyo yoluyla olduğu kadar içme ve teneffüs yoluyla da insan sağlığına katkıda bulunuyor. kaynak ısısı 66 derece olan kaplıca suyu, kullanım sırasında 40 dereceye kadar indiriliyor.



4 bin seneden fazla süredir faaliyet gösteren termal tesisleri, insanlara şifa dağıtmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün : “Burası geleceğin su şehri olacaktır” sözleri ile onurlandırdığı tesisler, konaklamalı veya günübirlik ziyaretçi kabul etmektedir. Bizans ve Osmanlı eserleri barındıran tesis “sit alanı” kategorisinde olup, tarihi yapı ve kalıntılara ev sahipliği yapmaktadır.

Osmanlı zamanında ise Sultan Abdülmecid (1831-1861) tarafından imar edilmiştir. Sultan Abdülmecid’in annesi Bezm-i Alem Valide Sultanın burada romatizmalarına şifa bulması buranın ünlenmesine sebep olmuştur. Bu yüzden Sultan Abdülmecid buraya yeni banyolar ve köşkler yaptırmıştır. Termalin şu anda kullanılan yollarını açmıştır. Daha sonrada Sultan II. Abdülhamid ( 1876 - 1908 ) zamanında yeniden ünlenmiştir. Suyun ilk tahlilleri yaptırılmıştır. Buraya yeni hamamlar, köşkler ve gazinolar yapılmış, tarihi eserler restore edilmiştir. Burası dünyanın en gözde sağlık ve eğlence merkezi haline gelmiştir. İşletilmesi için yabancı sermayedarlara verilerek işletilmiştir. Ancak önce Balkan Savaşı (1912-1913), I. Dünya Savaşı (1918-1922) ve Kurtuluş Savaşı (1919-1923) zamanlarında yabancı sermayedarlar ve ortaklar kaçmıştır. Kaderine terk edilenkaplıcalarunutulmuştur.

Yalova Termal Kaplıcaları’nın kaderi, 19 Ağustos 1929 ‘da ulu önder M. Kemal Atatürk’ün gelmesiyle değişmiştir. Termal’e hayran kalan Atatürk, buranın dünyaca ünlü bir sağlık merkezi ve su şehri olması için büyük çaba sarf etmiştir. Türkiye’nin bir çok yerinden meşhur ustaları getirerek buranın yeniden imar ve ihyasını sağladı. Bugün Yalova Termal Kaplıcaları’nın dünyaca üne sahip olması Atatürk’ün sayesindedir.

Termal tesisleri ve çevresi, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan aktivitelere uygun kaçırılamayacak bir doğa harikasına sahiptir. Spor salonu, yürüyüş ve koşu parkuru mevcuttur, masa tenisi, basketbol, voleybol gibi spor dallarında hizmet vermektedir. Ayrıca Gökçedere baraj gölü çevresinde manzaraları seyredebilir, Su düşen şelalesine muhteşem doğa güzelliği eşlğinde yürüyebilirsiniz. Çevre yerleşim merkezleri olan; Üvezpınar, Gökçedere, Yenimahalle, Ortaburun, Akköy gibi merkezlere yapacağınız turlar; tatilinizde ilginç mekanlar görme fırsatı da vermektedir.

Ulaşım yalova merkezden 20 dk süren dolmuşlar ile sağlanıyor. genel olarak düşük bütçeli tatil kapsamında tavsiye edilir. İstanbul’a deniz yoluyla 1 saat, Bursa ve İzmit’e karayoluyla 1 saat uzaklıktadır. Yalova merkeze uzaklığı 12 km ‘dir. Yalova feribot iskelesinden devamlı minibüs ve belediye otobüs seferleri vardır.

Kaplıca tedavisinin yararlı olduğu hastalıklar

- İltihabi olmayan romatizmal hastalar

- Kırık Sekelleri

- Dolaşım sistemi bozuklukları

- İdrar yolları ve safra kesesi taşları

- Cilt hastalıkları

- Ameliyat sonrası oluşan yaraların iyileşmesi

- Kadın hastalıkları ve kısırlık

- Siyatik ve her türlü nevarji

- Çeşitli felçler

- Adale hastalıkları ve atrofilleri