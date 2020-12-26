Tarihten gelen doğal güzellik: Termal kaplıcaları

İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Yalova Termal Kaplıcaları da en çok ilgi gören yerlerin başında geliyor. Termal, doğal kaynakları, tarihten izleriyle sağlıklı ve huzurlu bir haftasonu tatili için ideal bir seçenek sunuyor.

İKİ DAĞ ARASINDAKİ VADİDE



Tarihte Pythia olarak bilinen bölgede kurulu Yalova Termal Kaplıcaları, Yalova il merkezinden 12 kilometre uzaklıkta, Termal ilçesinde iki dağ arasında, ender görülen harika bir bitki örtüsüyle kaplı bir vadide yer alıyor. 3600 dönüm orman arazisine sahip olan Termal, Romalılar devrinde de sağlık merkezi olarak kullanılıyordu. M.Ö. 2000 yıllarında yer sarsıntıları sonucu gün ışığıyla tanışma imkanı bulan, ender bulunan mineral ve gazları bünyesinde barındıran, radyoaktivitesi yüksek kaplıca suları, günümüzde de banyo yoluyla olduğu kadar içme ve teneffüs yoluyla da insan sağlığına katkıda bulunuyor. Kaynak ısısı 66 derece olan kaplıca suyu, kullanım sırasında 40 dereceye kadar indiriliyor. 4 bin seneden fazla süredir faaliyet gösteren termal tesisleri, insanlara şifa dağıtıyor.

VALİDE SULTAN’LA ÜNLENDİ



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Burası geleceğin su şehri olacaktır” sözleriyle onurlandırdığı tesisler, konaklamalı veya günübirlik ziyaretçi kabul ediyor. Bizans ve Osmanlı eserleri barındıran kaplıca bölgesi, SİT alanı kategorisinde olup, tarihi yapı ve kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Osmanlı zamanında ise Sultan Abdülmecid (1831-1861) tarafından imar edilmiş. Sultan Abdülmecid’in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan’ın burada romatizmalarına şifa bulması, bölgenin ünlenmesine sebep olmuş. Bu yüzden Sultan Abdülmecid buraya yeni banyolar ve köşkler yaptırmış, termalin şu anda kullanılan yollarını açtırmış. Daha sonra da Sultan II. Abdülhamid (1876 - 1908 ) zamanında yeniden ünlenmiş. Suyun ilk tahlilleri yaptırılmış. Buraya yeni hamamlar, köşkler ve gazinolar yapılmış, tarihi eserler restore edilmiş. Termal, dünyanın en gözde sağlık ve eğlence merkezi haline gelmiş.

ATATÜRK DÜNYAYA TANITTI



İşletilmesi için yabancı sermayedarlara verilerek işletilmiştir. Ancak Balkan Savaşı (1912-1913), I. Dünya Savaşı (1918-1922) ve Kurtuluş Savaşı (1919-1923) zamanlarında yabancı sermayedarlar ve ortaklar kaçmış. Böylece kaderine terk edilen kaplıcalar unutulmuş. Yalova Termal Kaplıcaları’nın kaderi, 19 Ağustos 1929 ‘da Atatürk’ün burayı ziyaretiyle değişmiş. Termal’e hayran kalan Atatürk, buranın dünyaca ünlü bir sağlık merkezi ve su şehri olması için büyük çaba sarf etmiştir. Türkiye’nin birçok yerinden meşhur ustaları getirerek buranın yeniden imar ve ihyasını sağladı. Bugün Yalova Termal Kaplıcaları’nın dünyaca üne sahip olması Atatürk’ün sayesindedir. Termal tesisleri ve çevresi, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan aktivitelere uygun, kaçırılamayacak bir doğa harikasına sahip. Spor salonu, yürüyüş ve koşu parkuru mevcut, masa tenisi, basketbol, voleybol gibi spor dallarında da hizmet veriliyor.

YALOVA’DAN SADECE 20 DAKİKA



Termal’de ayrıca Gökçedere baraj gölü çevresinde manzaraları seyredebilir, Sudüşen Şelalesi ve muhteşem doğa güzelliği eşlğinde yürüyebilirsiniz. Çevre yerleşim merkezleri olan; Üvezpınar, Gökçedere, Yenimahalle, Ortaburun, Akköy gibi merkezlere yapacağınız turlar; tatilinizde ilginç mekanlar görme fırsatı da veriyor. Ulaşım, Yalova merkezden 20 dakika süren dolmuşlarla sağlanıyor. İstanbul’a deniz yoluyla 1 saat, Bursa ve İzmit’e karayoluyla 1 saat uzaklıkta yer alıyor.

ŞİFA DAĞITIYOR



Kaplıca tedavisinin yararlı olduğu belirtilen hastalıklar ise şöyle sıralanabilir: İltihabi olmayan romatizmal hastalar, kırık sekelleri, dolaşım sistemi bozuklukları, idrar yolları ve safra kesesi taşları, cilt hastalıkları, ameliyat sonrası oluşan yaraların iyileşmesi, kadın hastalıkları ve kısırlık, siyatik ve her türlü nevarji, çeşitli felçler, adale hastalıkları ve atrofilleri.