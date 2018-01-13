Tarihin içinde yolculuk

Antik çağdan günümüze gelen ismiyle Assos, diğer adıyla Behramkale birçok uygarlığı barındırmış ender yerleşim yerlerimiz arasındadır. Felsefenin kurucularından Aristo, Sokrat ve Eflatun’un burada yaşayıp ders verdiği söylenmektedir. Bölgenin tamamı SİT alanı ilan edilmiştir. Bu özelliği ile bölge hiç bozulmadan uzun yıllardan beri orijinalliğini korumaktadır. Bütün bölge zeytin ağaçlarıyla kaplıdır. Behramkale köyü tarihin içinde yaşayan bir köy gibidir. Tertemiz havası, bembeyaz koyunları, taş yapıları, büyüleyici sahili ve tabii ki Athena Tapınağı ile mutlaka görülmesi gereken mekanların ilk sıralarında yer alıyor. Köy yerleşimi, Assos Antik Kenti’nin 4 km. uzunluğundaki surları içinde bulunuyor. Köyün yukarısında bulunan Athena Tapınağı, M.Ö. 6. yy’da dor tarzında inşa edilmiş bir tapınak. Bölgede arkeolojik kazılar 1981’de başlamış ve hala devam ediyor. Antik surların içinde tapınak dışında nekrapol, amfi tiyatro, agora gibi alanlar ortaya çıkarılmış bulunmuş. Behramkale’ye, yani Assos’a tarih boyunca, Midilliler, Persler, İskender, Roma ve Bizans egemen olmuş, 1330 yılında Osmanlı hakimiyetine girmiş. Behramkale köyü ise Osmanlı zamanında kurulmuş. Osmanlı zamanında köyde bir kaç eser yapılmış. Bunların başında, Hüdavendigar Camii gelmektedir. Cami, 1. Murat Hüdavendigar tarafından 14.yy ‘da yaptırılmış. İkinci Osmanlı eseri ise Hüdavendigar Köprüsüdür.



DANTELLER, ŞALLAR...

Behramkale köyü, 150 haneli küçük bir yerleşim yeri, köy halkı son 15 yıl içinde turizm ile uğraşmaktadır. Ayrıca, zeytincilikle uğraşıyor, sebze-meyve yetiştiriyor, küçükbaş hayvan besliyor. Köy içinde pansiyon, otel ve restoranlar bulunuyor. Çoğu manzaralı, tarihi dokuyu yansıtan bu mekanlarda keyifli vakitler geçirilebilir. Athena Tapınağı’na giden dik ve dar taşlı yollarda küçük dinlenme mekanları bulunuyor. Ören yerine çıkan yokuş üzerinde, köylü kadınların evde ürettikleri malzemeleri satın alabilirsiniz. Assos bölgesinden toplanan otlar, zeytinyağı, ev tarhanası veya el içiliği danteller, şallar tezgahları süslüyor. Bu manzaralar yolun dikliğini size hissettirmiyor. Sanki tarihin içinde yürüyorsunuz. Bir an 21. yüzyılda yaşadığınızı bile unutabiliyorsunuz.... Köyün aşağısındaki Assos Limanı uzun bir zamandan beri kullanılıyor.. .