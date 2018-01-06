Tarih ve kültür şehri Tokat

Yaklaşık 6 bin yıllık bir tarihe sahip Tokat, Yeşilırmak nehrinin bereketli toprakları üzerinde tarih boyunca önemli ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Nüfusu 613.990, Yüzölçümü: 10.072 Km2’dir. Tarih içinde Tokat’a birçok isimler verilmiştir (Comano Pontika, Komana, Evdoksia, Dokia, Dokat, Kah-Cun, Sobaru, Darün-Nusret, Darün-Nasr ve Tokat’tır.). Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Tokat kalesinin Amalika kavminden efsanevi bir kahraman olan “Dok-Ad”ın inşa ettiğini ve oradan geldiğini yazmaktadır. 1920 de il olmuştur. Hatti, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Danişmendli, İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserleri Tokat’ın her bölgesinde bulabilmek mümkündür. Tokat bir Açıkhava müzesi gibidir. Türklerin 900 yılda mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin kesintisiz görülebileceği şehirdir. Evliya Çelebinin “Alimler ve Şairler Şehri” diye övdüğü Mevlana’nın da hayatının bir kısmını Tokat’ta geçirdiği bilinmektedir. Hatta Hz. Mevlana’nın ‘Fih-i Ma fih’ adlı eserinde: “Tokat’a gitmek gerek, Çünkü Tokat’ta insanlar ve iklim mutedil” diyerek Tokat’tan bahsetmiştir. Atatürk’te Tokat’a özel bir önem vermiş ve milli mücadele yıllarında birçok kez Tokat’ı ziyaret etmiştir. Bakırcılık, Yazmacılık, Dokumacılık, Ahşap Oymacılığı, Kuyumculuk, Demircilik, Dericilik gibi bilinen el sanatlarının yanı sıra Tokat, Anadolu’da 20. yüzyıla kadar devam eden 4 önemli seramik merkezinden biri olmuştur. (İznik, Kütahya, Çanakkale)



GÖRÜLECEK YERLER:

Ballıca Mağarası – Ballıca Mağarası Tabiat Parkı

1996 yılında ziyarete açılan Ballıca Mağarası 10.000 M2’dir fakat görülebilen kısmı 680 m. uzunluğundadır. Türkiye’de hiçbir mağarada bulunmayan “Soğan sarkıt” oluşumlarına sahip olması ve mağaranın değişik yerlerinde koloniler halinde yaşayan cüce yarasaların bulunması bu mağaraya ayrı bir özellik katmaktadır. Yaşı 3-4 milyon yıl olarak belirlenen Ballıca mağarası “Tabiat Parkı” olarak ilan edilmiştir.

Tokat Kalesi

M.Ö 30- M.S 395 Roma döneminde yol güvenliği için kurulmuş olan Kale, sırasıyla Danişmentli, Selçuklu, İlhanlı, Eratna, Kadı Burhanettin ve Osmanlı Devleti’nin egemenliğine geçmiştir. Dik ve sarp kayalar üzerine kurulu Kale, Osmanlı zamanında “Çardak–ı Bedevi“ denilen zindanı, başta Bizans İmparatoru A. Diogenis olmak üzere, birçok ünlünün tutsak yeri olmuştur. Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Eflak (Romanya) krallığı prensi III. Vlad burada bir süre gözetim altında tutulmuştur. Kalenin dibine 362 basamaklı bir merdiven ile inilebilmektedir. Fakat günümüzde bu merdiven yolu kapalı durumdadır. Tokat’ta gezilecek yerler yürüme mesafesinde olan mekânlardır. Hıdırlık Köprüsü, Tokat Müzesi, Ulu Cami, Tokat Evleri, Atatürk evi, Taşhan, Gökmedrese, Meydan Camii ve Mehpare Hatun Han’ı mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır.

NE YENİR?

Tokat Kebabı

“Tokat Kebabı” adını, yıllardır Tokat ilinde kendine has üretim yöntemiyle yapılmasından dolayı almaktadır. Tokat ve çevresinde ticari bir ürün haline gelmeden önce bağ evlerinde özel günlerde yapılan Tokat Kebabı, malzemelerini oluşturan gıda ürünlerinin kendine has üretim yöntemine göre bir araya getirilip, şekillendirilmesi ve kendine özgü Tokat Kebabı ocağında pişirilmesiyle elde edilen kebap olarak bilinmektedir. Ayrıca yöresel yapraklardan yapılan etli dolma, bakla dolması, Keşkek, Bacaklı Çorba, Cevizli Çörek, Bezli Sucuk, Bat gibi yemekler de tercih edilebilir güzelliktedir.

NE ALINIR?

Osmanlı döneminde saray ve sultanların yazma ve ipekli dokumalarını karşılayan Tokat, günümüzde de Tokat yazmalarının pek çok çeşidinin satıldığı bir şehirdir. Ayrıca, köme, pestil, pekmez, marmelat, çemen, bez sucuk, pastırma gibi yöresel tatları da hediyelik olarak alabilirsiniz.