Sultan Gadimbayli ile zarif tasarımlar

Moda tasarımı eğitiminizi nerede tamamladınız?

Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nü tamamladım. Ardından eğitim hayatımı İstanbul’da Kariyer Eğitim Kurumları ve İstanbul Moda Akademisi’nde aldığım moda tasarım programları ile devam ettirdim. Sonrasında da atölyemi kurdum ve bir showroom açtım.

Hem koleksiyon hem de kişiye özel tasarımlar yapıyorsunuz değil mi?

Evet, doğru. Bizim işimiz durmadan üretmek, bu sebeple günlük şıklığa hitap eden koleksiyonlarımıza da ara vermeden devam ediyoruz. Haute Couture ise işimin tam merkezi diyebilirim.

Kişiye özel elbise tasarlanırken sizce dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar nelerdir?

Benim için en önemlisi kıyafeti taşıyacak kişinin kendini rahat ve mutlu hissetmesidir. Kıyafetin kumaşının tenle uyumu, bedeni sarması ise dikkat ettiğim diğer detaylar.

Sultan Gadimbayli kadınlarının en sevdiği modeller veya sizin imza parçalarınız nelerdir?

Korseli tasarımlarımız çok seviliyor ama benim imza parçalarım omuz bölgesinde yaptığım zarif dokunuşlar ile kendini çok net ifade ediyor.

Dünya’da en beğendiğiniz moda tasarımcıları veya markalar?

VERSACE

Defile planınız var mı ?

Tabii, defile bir modacının oyun parkıdır. Pandemi sonrası yeni koleksiyonlarımızı tamamlayınca özel bir defile planlıyoruz. Hikâyemizi, nerede ve ne zaman olacağını ilk size haber vereceğim.

Azeri bir tasarımcı olarak İstanbul’da bayrağınızı taşımak size nasıl bir sorumluluk yüklüyor?

Bu durum beni çok gururlandırıyor ve her zaman heyecanlı hissetmemi sağlıyor. Azeriler Türkiye’de yapılan başarılı projelere çok değer veriyorlar ve sıkı takip ediyorlar. İşimi layıkıyla yaptığımda da bayrağımı gurur ile dalgalandırıyorum.

Gelinlik ve mekan seçimi arasındaki seçimde ne gibi yönlendirmeler yapıyorsunuz?

Öncelikle gelin adayının seçtiği mekânı ondan dinlemek isterim. O anlatırken de hayal ederim, gelinliğin kumaşını seçerim o an ve devamı da gelir… Açık ve kapalı alan, mevsimsel fark, kişinin fiziksel yapısı gibi birçok unsur tasarımıma yön verir.

Ürünlerinize nereden ve nasıl ulaşılabilir?

Nişantaşı Sultan Gadibayli ve SG by Gadimbayli showroom ve mağazamızda hizmet veriyoruz. Bunun dışında sultangadimbayli.com online satış mağazamızdan da satış yapmaktayız.

Kısa sürede bir çok sanatçının tercihi haline geldiniz. Son dönemlerde kimlerle çalışıyorsunuz?

Sevilen isimlerin benim tasarımlarımı giymeleri beni çok mutlu ediyor. Ekranda ve sahnede onları görmek, ışıltılarına ortak olmak çok güzel bir his. Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Deniz Seki, Deniz Akkaya, Özlem Yıldız, Simge Sağın, Demet Akalın, Gülben Ergen, Ziyet Sali bu isimlerden birkaçı.