Sonu gelmeyen bir macera

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Oyun dünyasının maskotu haline gelen Mario, her oyuncunun kendi bölümünü oluşturduğu Super Mario Maker 2 ile bir kez daha karşımıza çıktı. İlk oyunun izinden giden ama çok daha fazla özgürlük ve yeni deneyimlere sahip olan Super Mario Maker 2, oyun severlere ucu bucağı olmayan bir içerik yelpazesi sunuyor. Yani klasik Mario bölümlerinden tutun, en son çıkan Mario oyunlarına kadar birçok dinamiğe Super Mario Maker 2 içerisinde yer verilmiş. Oyunun ana dinamiği bölüm tasarlama işlemi üzerine olsa da Super Mario Maker 2’de bir senaryo moduna da yer verilmiş. Hatta bölüm tasarlama ve diğer ana dinamiklere geçmeden önce iyi bir antrenman modu niteliğinde olduğunu da söyleyebiliriz. Kafanızı karıştıran ve ustalaşmanız gereken panel ise ekranın üst tarafına konumlandırılmış. İlk oyunun üzerine eklenen eşyalar ve yapılan ufak değişiklikler ile birlikte bölüm tasarlama işi bir adım daha ileri götürülmüş. Bu bölüm tasarlama işi ilk etapta inanılmaz karışık geliyor ama dinamiklere alışınca çok kolay bir şekilde bölüm tasarımını yapabiliyorsunuz. Burada eşyalar ve ses efektleri olarak 2 farklı geçiş bizi bekliyor. Örneğin burada bulunan korna sesini mantar çıkardığınız bir tuğlaya bağlayabiliyorsunuz. Oyuna geçip tuğlaya yumruk attığınızda aynı zamanda korna sesi de çıkıyor. Sonuç olarak Super Mario Maker 2 oyun dünyasında deneyim edeceğiniz en farklı oyunlardan biri olmayı başarmış.

Artılar:

- Eğlenceli platform dinamikleri

- Kafa patlatmanız gereken bölüm tasarlama işleyişi

- Ucu bucağı olmayan bölümler

Eksiler:

- Online modlarda yaşanan sıkıntılar