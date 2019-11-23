Sonbaharın dansı Bolu

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“Ben sonbaharı severim

Biraz kuru biraz ıslak ve hüznü ile

Adım adım yürürüm kayan yapraklar üstünde

Rüzgâr ürpertir beni, paltoma sarılırım.

Seni düşünürüm biraz özlem ve hasretle”

O kadar güzel dizeler ki, bana sonbaharı o mısralar sevdirdi. O mısralarla anlamlaştı sonbahar… Ve sonbahara ben Bolu’da âşık oldum. Biraz soğuk, biraz rüzgâr ve kuru yaprakların hışırtısı ile…

‘Eğer gezmek için bir rotanız yok ise, acaba hafta sonu için nereye gitmeliyim?’ diye düşünüyorsanız işte cevabı. Bolu, Yedigöller…

Eğer dünyada cennetten bir köşe varsa, bence orası Yedigöller Tabiat Parkı’dır… Tabiat ana tüm cömertliğini sergilemek için adeta bir yarışa girmiş. Her mevsim ayrı bir güzel burada… Yedigöller sonbaharda tüm fotoğraf sanatçılarının uğrak mekânıdır. Kamp kurmak için harika bir yer. Çektiğin fotoğraflara sevinemezsin aklın hep çekemediklerinde. Gelin bu cennetten köşeye, önce ciğerleriniz bayram etsin, sonra gözleriniz görsel bir şölen izlesin.

GÖLCÜK’TE BAŞKA BİR BAHAR

Bolu o kadar keyifli bir yer ki; her yerinde ayrı bir güzellik her bölgesinde ayrı bir manzara var. Bolu deyince benim aklıma yıllardır aynı fotoğraf karesi gelir. Fevkalade bir göl, gölün sonunda ise film sahnelerinden fırlamış bir bina, devlet konuk evi sanırım. Öyle bir evi olsun ister insan, herkesin hayalini süsleyecek bir ev, bir kayık ve göl sefası, balık tutuyorsun bir yandan. Kesinlikle herkesin o tabloda bir resmi olması gerekiyor diye düşünüyorum içimden.

BOLU’NUN PAMUKKALESİ: AKKAYALAR

Merkeze sadece 10 km uzaklıkta yeşillikler içinde harika bir yer Akkayalar… Adından da anlaşılacağı üzere, harika bir doğa oluşumu, sodalı havuzu, piknik alanları, yürüyüş yapabileceğiniz parkurlar… Bu kent bu anlamda çok şanslı… Akkayalar, hepimizin çok seveceği bir gezi alanı olarak not ediyorum buraya… Ayrıca o travertenleri oluşturan sodalı suyu içenleri de gördüm. Araştıracağım.

ABANT GÖLÜ VE TABİAT PARKI

Çam ve köknar ağaçları ile çevrili bir heyelan set gölü olan Abant Gölü, Bolu’da görülecek yerlerin başında geliyor. Oldukça turistik bir nokta olan Abant Gölü ve Tabiat Parkı, hafta sonu fazlaca kalabalık olsa da doğayla buluşmak isteyenlere harika manzaralar sunuyor.

Göl kıyısından uzun yürüyüşler yapabileceğiniz, bol bol fotoğraf çekebileceğiniz, manzaraya karşı çay içmenin tadına varabileceğiniz Abant Gölü’nde, muhteşem bir kahvaltıyla güne başlamayı da tercih edebilirsiniz.

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ

Bolu’da kış aylarının en iddialı ve en cazip adreslerinden biri kesinlikle Kartalkaya Kayak Merkezi… Çam ormanları arasında yer alan bu alanda karın manzarası bir başka güzel… Kış sporlarını sevenlerin Türkiye’de kayak tatili için tercih ettiği yerlerden biri olan Kartalkaya, hafta sonu tatili için oldukça güzel bir atmosfer sunuyor.

Daha anlatacak o kadar göl, o kadar milli park var ki, bence başka bir Bolu yazısında tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın…

Fotoğraflar için Murat Ayneli’ye teşekkürler.