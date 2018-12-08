Son Çıkış: Bir İstanbul Masalı

İstanbul ya da nam- diğer “taşı toprağı altın” şehir… Ekseriyetle iş bulma ümidiyle yerleştiğimiz fakat bir süre sonra beton yığınları arasında birer zombiye dönüşmemize rağmen yine de vazgeçemediğimiz; metrobüs yığınları arasında işlerimize gidip gelirken pek çoğumuzun kaçma planları yaptığı ancak zincirlerini kıramadığı için pek azımızın Güney’de ya da Ege’de bir kasabaya yerleşme hayalini gerçekleştirmesine izin veren mega şehir...

Son Çıkış, işte bir türlü kurtulamadığımız, her yerimizden kancalandığımız İstanbul’un ve İstanbullu olmanın hikâyesini anlatıyor ve bunu, olabilecek en gerçek haliyle yüzümüze çarpıyor. Son yıllarda giderek artan betonlaşma mefhumu ve dolayısıyla kentsel dönüşüm ekseninde, İstanbul’un dişlileri arasına sıkışmış bir mimarın yıllar sonra karşılaştığı bir arkadaşının cesaretlendirmesiyle işinden istifa ederek Güney’e kaçmaya çalışmasını anlatan film, aslında bir bakıma kaçamayış öyküsü… Zira kurbanlarını feda etmek istemeyen İstanbul, ana karakterimizin kaçışını engellemek için elinden geleni yapıyor ve böylelikle Son Çıkış, klişeleşmiş bir hayalden, trajikomik ve bir o kadar da eğlenceli bir maceraya dönüşüyor. Şehirden ve aslında saplandığı bataklıktan kurtulmaya çalıştıkça, daha fazla dibe batan ve çıkış yolunu bulamayan karakter, aslında kendisinin de ne istediğini bilmediği kişisel yolculuğunda kaybolmuş bir profil ile aslında hepimizin aşina olduğu bir kesime de el sallıyor. Fakat tüm bunların ötesinde Son Çıkış’ı böylesine gerçek kılan en temel fikir finalde gizleniyor çünkü hayal ettiğimiz şeyleri ve dahi kendimizi ne kadar iyi tanıyıp tanımadığımızı en doğru biçimiyle bize gösteriyor. Son Çıkış’ın ana karakteri Tahsin’i canlandıran Deniz Celiloğlu, filmi başından sonuna dek sürükleyen isim… Bunun dışında Ezgi Çelik’in canlandırdığı Siren karakteri dikkat çekse de hikâye, yan karakterlerin öne çıkmasına pek müsaade etmiyor. Matin, Kusursuzlar’da yakaladığı katmanlı karakter yapılarını bu kez arka planda tutup, hikâyeye ağırlık vermişe benziyor ve nitekim öykü de bunun hakkını veriyor. Son Çıkış, çarklar arasına sıkışmışlığı ve kaçış arzusunu yetkin bir dille sinemalaştıran ve anlattığı meseleye hâkimiyetini her sekansta ispat eden bir film… Mutlaka görülmeli…

