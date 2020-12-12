Sinemamızın hafızası TSA dijital arşivde

Türk sineması üzerine şimdiye kadar yapılmış en geniş veritabanı olan Türk Sineması Araştırmaları (TSA) Arşiv Veritabanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile güncelleniyor. Türk sinemasının şimdiye kadar olan birikimini tespit ederek bu birikimden hareketle Türk sineması hakkında araştırma yapacak yerli ve yabancı ilgililer için bilimsel, güvenilir, kapsamlı ve tasnifli bir başvuru kaynağı olan TSA Arşiv Veritabanı aynı zamanda Türk sinemasının uluslararası alanda bilinirliğine de katkı sağlıyor. 2013 yılında Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği hayata geçirilmeye başlanan proje 2014’te, TSA.org.tr sitesi üzerinden TSA Arşiv Veritabanı olarak erişime açıldı. 2017 yılında İngilizce versiyonu da hizmete girdi.

Eylül 2020 yılı itibariyle ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile TSA Arşiv Veritabanını geliştirme ve güncelleme çalışmaları yürütülmeye başlandı. Yıl sonuna kadar özellikle 1990 sonrası filmler üzerine yürütülecek çalışma kapsamında filmler seyredilerek sinopsisleri yazılıp konu ve karakter etiketlemeleri yapılıyor. Ayrıca Türk sinemasına emek vermiş isimlerin biyografileri de yazılmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra TSA Arşiv Veritabanında yer alan kitaplar, süreli yayınlar, makaleler, tezler ve diğer özgün içerikler de geliştiriliyor, güncelleniyor.

TÜRK SİNEMASI HAKKINDA EN ZENGİN BİLGİ KAYNAĞI

İçerik zenginleştirme çalışmaları devam eden TSA Web Sitesi ve Arşiv Veritabanının güncel içeriği yurt içi ve yurt dışından Türk sinemasına ilgili duyan herkesin istifadesine sunulacak. TSA çalışmaları kapsamında bugüne kadar 4.000 civarı filmin özgün sinopsisi veritabanına aktarıldı. TSA ekibi filmleri yeniden izleyerek gerçekleştirdiği sinopsis yazımında karakter, mekân, araç, konu, müzik etiketlemeleri yaparak araştırmacılar, sinema yazarları ve akademisyenlerin ihtiyaç duydukları verilere daha kolay ulaşmalarını sağlıyor. Ayrıca, filmlerin festivallerden aldıkları ödüllere de bu bağlantılar üzerinden ulaşılabiliyor. Türk sinemasına emek vermiş öne çıkan isimler hakkında dahi bilgi edinmek çoğu zaman güçtür. TSA yazarlarının büyük çabası ile sinemamıza emek vermiş 1.000’i aşkın kişinin biyografisi araştırılıp yazılarak veritabanına yüklendi.

Veritabanında Türk sineması deyince akla gelebilecek dergilerin kayıtları tutuldu ve dergiler hakkında kısa kısa künye bilgileri verildi. Ayrıca dergiler tek tek taranarak içindeki Türk sinemasına dair makale ve röportajlar, ilgili kişi ve filmlerle etiketler eklenerek araştırmacılara, akademisyenlere ve sinemaseverlere bütüncül bir bakış sunuldu. Türk sinemasına dair tüm tezler taranarak bir liste oluşturuldu ve TSA Arşiv Veritabanına araştırmacıların içeriğe kolay erişim sağlaması amacıyla ilgili oyuncular, yönetmenler ile etiketler eklenerek kullanıcıların hizmetine sunuldu.