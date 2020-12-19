Şiddet içerikli programlar saldırganlığımızı aktive ediyor

Bu hafta biraz beyin-saldırganlık/şiddet ilişkisinden bahsedeceğim. Sonra da televizyonlarda sayıları artan şiddet içerikli programlar ve dizilerin etkileri üzerinde duracağım. Beyinde agresyon (saldırganlık) ile ilgili devreler beynin tehlike algılama mekanizmasının bir parçasıdır. Herhangi bir hayati tehdit algıladığımızda bilinç dışı bir tepkiyle koruma amaçlı saldırganlık gösterebiliriz. Yani aslında saldırganlık davranışının temel olarak amacı hayatta kalabilme şansını artırmaktır. Saldırganlıkla ilgili beyin bölgeleri, beslenme, susama ve seks gibi ilkel ihtiyaçlarımızın kontrol edildiği alanlara yakındır. Beynin en ilkel yapılarından olan amigdalanın şiddetten sorumlu en önemli alan olduğu düşünülürdü. Nature Neuroscience dergisinde 2016 yılında yayımlanan ve fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, hipotalamusta özelleşmiş bir nöron grubunun erkek farelerin saldırganlığı sırasında aktifleştiği saptandı. Son 20 yıl içerisinde saldırgan davranışların genetik kökeni ile ilgili birçok araştırma yapıldı. Henüz net olarak ortaya konamasa da genetik eğilimlerin beyin nörokimyasını, hormon düzeylerini ve bazı biyolojik mekanizmaları etkileyerek saldırganlık ve şiddet davranışına yol açtığı düşünülmekte. Fakat önemli bir şey daha var ki; çevresel faktörler bu spesifik genlerin etkisini aşikar hale getirebiliyor. Onun dışında çevresel etkiler tek başına da şiddet davranışının ortaya çıkmasını tetikleyebiliyor.

BİLGİSAYAR OYUNLARI DAHİL



Çevresel etkiler çocukluk çağı travmalarından tutun da şiddet ortamında büyüme, şiddet içerikli medya görsellerine maruz kalma ve şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynanmaya kadar birçok şeyi kapsıyor. Columbia Üniversitesi Fonksiyonel MRI araştırma grubu tarafından 2007 yılında medyada şiddetin insan beyni üzerindeki etkisini gösteren bir çalışma yapıldı. Şiddet içerikli programlar izlemenin beynin saldırganlıkla ilgili merkezini baskılayan bölgeyi etkilediğini, şiddet davranışının daha kolay ortaya çıkmasını sağladığı gösterildi. Çalışmada deneklerin bir bölümüne kısa klipler halinde şiddet içerikli programlar izletildi. Daha sonra Fonksiyonel MRI adı verilen görüntüleme yöntemiyle beyinde şiddet ve onu baskılayan alanların aktivasyonu incelendi. Uygunsuz davranış ve gereksiz şiddet davranışını baskılayan beynin sağ lateral orbitofrontal bölgesi, şiddet içerikli program izleyen grupta daha az aktif bulundu. Diğer bir bulgu da tekrar tekrar şiddet içerikli programları izleyenlerin beynin davranışları planlama alanlarının etkilendiği olmuş. Bunun da beynin davranışlar üzerindeki kontrolünün azalmasına sebep olabileceği düşünülmüş. Bu bulguların hiçbirisi diğer grupta (şiddet içeriği olmayan fakat aynı oranda korku ve fiziksel aktivite içeren) gözlenmemiş. Çalışmanın yürütücülerinden Christopher Kelly; ‘Yaptığımız çalışma ile şiddet içerikli program izleyen kişilerin beyin davranış kontrol merkezlerinin etkilendiği ve gerçek hayatta şiddet eğiliminin artırdığı ile ilgili bulgular elde ettik.’ diyerek konunun önemine dikkat çekerek bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğinin önemini vurguladı. Son dönemde bizim ülkemizde de birçok dizide şiddet içerikli sahneler arttı. Elbette toplumda olanı yansıtmaya çalışan ve benzer hikayeleri seyircinin beğenisine sunan bu sektörde bir yere kadar her konu işlenebilir. Fakat toplum zararına davranış gelişimine neden olabilecek hassas içeriklerde mutlaka uzman görüşü alınmalıdır. Bilimsel kanıtlara dayanarak bir nöroloji uzmanı ve davranış nörobilimci olarak söyleyeceğim; yapımcıların bu konuda dikkatli olmaları ve mutlaka profesyonel destek almalarının gerekli olduğudur.