Ses ve tanbur sanatçısı Hakan Dedeler'den “Göçmen Kızı”

Bugün çok farklı müzik türleri ile çeşitlilik artsa da türkülerin hissettirdiği güçlü duygulara yaklaşabilen pek yok. Hakan Dedeler bu anlamda müzikal yolculuğunda türkülerimizin izini sürerek yolculuk etmeye devam ediyor.

Rumeli yöresinin en güzel ve en sevilen türkülerinden biri olan Göçmen Kızı türküsünün kaynak kişisi Fethiye İşçiler, derleyeni Havva Karakaş ve notaya alanı Hasan Karakaş. Savaşta ailesini kaybetmiş, tek başına yaşam mücadelesi veren bir genç kızın hikayesini anlatıyor bu hüzünlü türkü. Kimsesiz kalmanın acısıyla büyük bir boşluğa düşen genç kız, savaşın yüreğinde açtığı yaraları sarabilmek için, bahçesindeki iki kuzucuğu ile avunurmuş. Her sabah uyandığında onlarla dertleşir, oynaşır, sonra da onları Vardar nehri kıyısında otlatırmış. Bir yandan da derdini, kederini Vardar’a anlatırmış. Gel zaman git zaman karşı kıyıdan onu duyan bir çoban genç kıza aşık olmuş. Kavalını çıkarıp, çalmaya başlamış. Ezgiyi duyan genç kız başını tepedeki çobanın ona baktığını görünce çoban genç kızla konuşmaya başlamış ve türkü böylece ortaya çıkmış. Hakan Dedeler’in okuduğu versiyonda türkünün düzenlemesi ses ve bağlama sanatçısı Volkan Kaplan tarafından yapılmış. Kanun icrasıyla Sezer Yılmaz, klarnet icrasıyla Coşkun Ekşi, bağlama ve tar icrasıyla Volkan Kaplan, piyano icrasıyla Ozan Sarıboğa, yaylı Sazlarda Aslıhan Parlak ve arkadaşları albüme ses veren diğer isimler. Türkünün kaydı Ertan Keser, miks ve masteringi Volkan Kaplan tarafından yapılmış. Hakan Dedeler’in single şeklinde gerçekleştirdiği ilk yayını olan Göçmen Kızı türküsü enstrüman çeşitliliği ve düzenlemesiyle dikkat çekiyor.