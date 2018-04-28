Şerefiye Sarnıcı İstanbul kültür - sanat hayatına kazandırıldı

Tarihi ve kültürel mirası koruyacak projelere imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un önemli sarnıçlarından birini daha gün yüzüne çıkardı; 8 yıl önce başlanan restorasyonun tamamlanmasının ardından Şerefiye Sarnıcı, 24 Nisan Salı günü İstanbul’un kültür ve sanat hayatına kazandırıldı. Sultanahmet’te Piyer Loti Caddesi üzerinde bulunan Şerefiye Sarnıcı, Yerebatan Sarnıcı’ndan 100 yıl daha yaşlı, 1590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı’nda kültürel etkinlikler, farklı branşlarda sanat aktiviteleri düzenlenecek.İstanbul’un Çemberlitaş semti, Binbirdirek Mahallesi Piyerloti Caddesi üzerinde bulunan tarihi yapı; eski belediye konservatuvarı, sonra Eski Eminönü Belediyesi olan binanın hemen altında yer almaktaydı. 1910’larda sarnıcın üzerine Arif Paşa Konağı, 1950’li yılında ise Eminönü Belediye Binası yapıldı. 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Eminönü Belediye binasının yıkımı gerçekleştirilerek, tarihi yapıya zarar vermeden binanın altında kalan, yakın zamana kadar pek bilinmeyen bu yapı, ortaya çıkarıldı. 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, eski Eminönü Belediye binasını yıkması kararıyla birlikte; Şerefiye Sarnıcı, sütunları üzerine yıllarca binen yükten kurtularak, 2010 yılından itibaren titiz bir restorasyon çalışması başlatıldı.



Restorasyonu, mimari tasarım ile bitirilen tarihi sarnıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından turizme, İstanbulluların hizmetine açıldı.

“Hiç Hali” Sergisi

Şerefiye Sarnıcı’nın açılışı Hiç Hali Sergisi ile yapıldı. Serginin küratörlüğünü yapan Mehmet Lütfi Şen “Şerefiye Sarnıcı İstanbullular için yüzyıllarca hayati bir değer olan suyu depoladı. Bu projeyle birlikte, yine bir başka hayati değer olan sanatı depolamaya devam edecek.“