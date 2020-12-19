Sağlığımızı korumak için hareket etmemiz çok önemli

Tabi unutmamamız gereken en önemli noktalardan birisi; fazla kilo özellikle obezite seviyesinde ilerlemesine paralel bağışıklık sistemimizi zayıflatıp, kolay hastalanmamıza sebep olur. Kilo almamak ve fazla kiloya bağlı olarak bağışıklık sistemimizi zayıflatmamak için; sağlıklı beslenmek ile birlikte hareket etmeliyiz. .

Spor yapmak kas kütlenizin artmasına ve yağ ağırlığınızın azalmasını sağlar. Artan kas kütlenizle birlikte metabolizmanız da hızlanır, kilo vermeniz kolaylaşır. Aynı zamanda sporla birlikte vücudunuz şekillenip sağlıklı bir forma kavuşur. Yapılan araştırmalar haftanın 4 günü en az 30 dakika tempolu yürüyüş olması gerektiğini göstermektedir. Tek bir günde 2-3 saatlik yürüyüş yapmak yeterli değildir. Önemli olan farklı günlerde kısa da olsa hareket edip metabolizmayı canlı tutmaktır. Yapılan yürüyüşlerin rahat bir spor ayakkabı ile olması gerekir.

Spordan önce mi sonra mı beslenmek daha doğru? Gün içerisinde 4 saatten daha uzun süre aç kalmayacak şekilde beslenmeniz gereklidir. Yemekten yaklaşık 1- 2 saat sonrasında yapılan spor hem sizi zorlamayacak hem hareketleri çok daha rahat yapmanıza yardımcı olacaktır. Spor öncesi yediğiniz yemeklerin rahatsızlık vermemesi için gaz yapmayan yemekler olmasına özen göstermeli ve iyi çiğneyerek yavaş yemelisiniz.

Sporunuz bittikten sonra 15 – 30 dakika içerisinde yiyeceğiniz bir porsiyon meyve ile birlikte içeceğiniz bir bardak süt veya ana öğün yemek kaslarınızın toparlanması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca spor yaparken vücudunuz çok fazla su ve mineral kaybeder. Kaybettiğiniz su ve mineralleri yerine koyabilmek için bol miktarda su içmelisiniz.