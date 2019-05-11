Saç modasının kalbi 80'ler!

Yeni sezonun renk trendleri ne olacak?

Bu sene rose ile sıcak ve soğuk renklerin oluşturduğu rengarenk tonlar göreceğiz. Çok iddialı olan müşteriler için göze çarpan, daha “rahat” olanlar için ise daha soft renklendirmelerin popüler olduğu bir yıl yaşayacağız.

Peki en moda tarz hengisi?

Bu sezon 80’ler tarzı geri döndü. Luxe Vibe trendiyle 80’leri tekrar yaşayacağız. Hacimli saçlar, balyajlar, çarpıcı aksesuarlar ve oversize kıyafetler tekrar hayatımızda.

Trendleri sokaklarda nasıl yorumlanmış olarak göreceğiz?

Bol hacimli saçları ve yoğun balyajları sokaklarda sık sık göreceğiz. Bununla birlikte zahmetsiz stiller de karşılaşacağımız modeller arasında yer alacak. Şık ve spor, zahmetsiz görünümler ile uğraşsız stiller moda olacak.

Kadınlara hangi psikolojik durumlara göre genelde ne tip saçlar öneriyorsunuz?

Saç bakımının ve güzelliğinin, kadına her zaman daha iyi, feminen ve güçlü hissettirdiğini biliyoruz. Önemli olan, kişinin kendisinin farkında olması ve neyi, neden istediğini bilmesi...