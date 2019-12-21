Ruha iyi gelmeyen estetik, bağımlılık ve takıntı yapar

dr.bilgehanaydın@gmail.com

Hayattaki her şeyde olduğu gibi estetikte de doz önemlidir. Estetik cerrahide dozu belirleyen hekimdir. Size cerrahi işlemi öneren de reçete yazan da hekimdir. Tabii burada işin içine sadece hekimlik girmiyor. Günün sonunda hayatın gerçekleri var. Ekonomik gerçekler var ve bu gerçeklerle beraber hayatta kalmanız gerekiyor. Bütün bu işleri yaparken de doğru ve ahlaklı kalmak gerekiyor. “Bu kötüdür, bunu yasaklayalım” veya “İnsanlar kendilerini kötü hissettikleri için cerrahi işlemler yaptırıyor” gibi düşüncelere karşıyız. Çünkü insanlar akıllarına koydukları şeyi önünde sonunda yapıyor. Mesela eşi kendisini aldattığı için bir kişinin burnunu yaptırmak istemesi doğru değil, fakat ya gerçekten o kişi burnunu yaptırdıktan sonra eşi onu aldatmayı bırakacaksa? Burada hekime düşen görev en doğru ve ahlaklı şekilde doğru endikasyonu belirlemektir.

ASIL OLAN DOĞRU TEŞHİS

Mutsuz olan bir insana estetik cerrahi işlemlerinin yapılmasının doğru olmadığı söyleniyorsa, o zaman mutsuz bir insana antidepresan da verilmemesi gerekir! Örneğin burun kemiğinde eğrilik olan bir hastada gözlük taktığında gözü doğru şekilde merceği odaklamıyorsa, bunun nedeninin burundan kaynaklandığını ve cerrahi işlemin uygulanabileceğini ve göz probleminin de bu yolla giderilebileceği endikasyonunun hastaya konulması çok doğru bir yönlendirme şeklidir. Estetik dünyasının sosyal medya yönünden bakarsak, hastaların öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşmak etik ve yasal değildir. Önemli olan hastayla doğru bir iletişim halinde hastanın sorununu anlayıp, tıbbi endikasyonunu koyarak hastanın ruh halini yükseltmektir. Diğer bir bakış açısı ise sosyal medya uygulamalarındaki filtrelerin insanların ruh halini kötü etkilemesidir. Sosyal medya bir marketing/pazarlama yöntemidir. Aslında insanları gözetleme şeklidir. Aslında orası bir sahnedir ve insanlar birbirlerini izler. Filtrelerin kullanılması ruhsal açıdan insanları etkilemekte ve insanları olduklarının dışında göstermeye teşvik ediyor. Bunu genel olarak yorumlamak gerekirse sosyal medya kötü veya sosyal medya uygulamaları kullanılmasın diyemeyiz.

SOSYAL MEDYA DOĞRU KULLANILMALI

Önemli olan sosyal medyayı doğru kullanmak, insanları da bu konuda doğru yönlendirmek gerekiyor. İnsanlar sosyal medya hesaplarında gündelik hayatları ve kendilerini güzel hissettikleri fotoğrafları paylaşmanın yanı sıra çirkin hallerini de paylaşmaları halinde, sosyal medya çok daha doğru kullanılmış olabilir ve bu diğer insanları da kendilerini oldukları gibi kabul etmesinde yardımcı olur. Sosyal medyada birbirini gören 18-24 yaş arasındaki gençler, estetik cerrahi operasyonlarını kötü amaçla kullanılmasına zemin hazırlamamak onlarla iletişim içerisinde olmak ve onları anlayabilmek hayatlarına bir nebze olsun dokunabilmek, çözümün estetik operasyonlar değil, çözüm konuşarak iletişime geçmektir. Estetik cerrahi operasyonları insanlarda takıntıya ve bağımlılığa dönüşmemesini sağlamak, öncelikle ruhların iyileştirilmesi konusunda destek olmak gerekir. Sadece estetik operasyonla iyileşmeye çalışırsak işte orada insanlarda takıntı ve bağımlılık oluşmasına neden oluruz. Estetik operasyonlar ile amacımız sadece bedenin güzelleşmesi değil, ruhun da güzelleşmesine yardımcı olmalı…